Van'da, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında hareketlilik arttı

Küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer alan Van'da, besicilerin yıl boyunca özenle yetiştirdiği 63 bin hayvan, Kurban Bayramı öncesinde batı illerine gönderildi.

EKONOMİ 07.07.2022, 11:48 07.07.2022, 12:12
Van'da, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında hareketlilik arttı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre 3 milyon 384 bin 220 küçükbaş hayvanın bulunduğu kentte, besiciler bu sene de yetiştirdikleri kurbanlıkların büyük bölümünü satmak üzere batıdaki büyükşehirlere götürmeyi tercih etti.

Merkez ve ilçelerde bitki florası zengin meralarda otlatılan, daha sonra ahırlarda besiye alınan 60 bin küçükbaş ile 3 bin büyükbaş hayvan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sağlık taramasından geçirildi.

Gerekli kontrolleri yapılan hayvanlar, onay verildikten sonra kamyonlara yüklenerek Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya gibi büyükşehirlere götürüldü.

Canlı hayvan pazarında yoğunluk başladı

Bayram öncesi Van-Özalp kara yolundaki hayvan pazarı ile belediyeler tarafından belirlenen satış noktalarında da hareketlilik her geçen gün artıyor.

Küçükbaş hayvanların 2 bin, büyükbaş hayvanların da 25 bin liradan başlayan fiyatlarla satıldığı pazarlarda, kurbanlık satın almak isteyen vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de satış noktaları ve pazarda broşürler dağıtarak vatandaşları bilgilendiriyor.

"Satış noktaları sürekli denetleniyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, Van'ın küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer aldığını söyledi.

Görentaş, geniş mera ve yaylalarıyla hayvancılığın önemli merkezlerinden Van'da, sağlanan destekler ve geliştirilen projelerle küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısının sürekli artığını ifade etti.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla batı illerine hayvan sevkiyatının başladığını anlatan Görentaş, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı'na kısa süre kaldı. Kurbanlıkların sevkiyatı, sağlık kontrolleriyle ilgili çalışmalarımız sürüyor. 3 bin büyükbaş, 60 bin de küçükbaş hayvan batı illerine sevk edildi. Görevlendirdiğimiz arkadaşlar ve veteriner hekimlerimiz, Kurban Bayramı süresince sahada olacaklar. Ekiplerimiz hayvan pazarlarını, satış noktalarını sürekli denetliyor. Vatandaşlara bu noktada her türlü desteği vereceğiz. Vatandaşlar, Bakanlığımızın sistemi üzerinden aldıkları kurbanlıkların küpe numarasıyla hayvanın tüm bilgilerine ulaşabilir."

"Alıcı bekliyoruz"

Besici Hakan Kaşka, Kurban Bayramı için özel yetiştirdiği 200 küçükbaş hayvanı bayram öncesi satmak üzere hayvan pazarına getirdiğini belirtti.

Satın aldığı hayvanları 4-5 ay besleyerek, bayram öncesi satmaya çalıştığını anlatan Kaşka, "Pazarda geçen seneye göre bu yıl biraz durgunluk var. Birkaç hayvanı sattım. Alıcı bekliyoruz. Fiyatlar geçen seneye oranla iyi. Geçen yıl bin 500 liraya sattığımız küçükbaş hayvanı bu yıl 2 bin liradan satıyoruz." dedi. AA

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