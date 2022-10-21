Van'da hayvancılık sektörü ne durumda?
Türkiye'de küçükbaş hayvan sayısında 1. olan Van'da yaşayan vatandaşlara kentin hayvancılığını sorduk. Ekonomik sıkıntıların etkilediği sektörlerden biri haline gelen hayvancılıkta arpa ve saman fiyatları dikkat çekiyor.
EKONOMİ 21.10.2022, 11:21 21.10.2022, 11:28
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hafif yağmur
Namaz Vakti 21 Ekim 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Başakşehir
|9
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Konyaspor
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|18
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Sivasspor
|10
|10
|13. Karagümrük
|9
|9
|14. Giresunspor
|9
|8
|15. İstanbulspor
|9
|8
|16. Antalyaspor
|9
|7
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|9
|18
|2. Eyüpspor
|9
|18
|3. Bodrumspor
|9
|17
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Pendikspor
|8
|15
|6. Sakaryaspor
|9
|15
|7. Rizespor
|8
|13
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Tuzlaspor
|9
|12
|10. Bandırmaspor
|8
|12
|11. Manisa FK
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|11
|23
|4. Chelsea
|10
|20
|5. M. United
|10
|19
|6. Newcastle
|11
|18
|7. Liverpool
|10
|16
|8. Brighton
|10
|15
|9. Fulham
|11
|15
|10. Brentford
|11
|14
|11. Crystal Palace
|10
|13
|12. Bournemouth
|11
|13
|13. West Ham United
|11
|11
|14. Southampton
|11
|11
|15. Everton
|11
|10
|16. Leeds United
|10
|9
|17. Aston Villa
|11
|9
|18. Wolves
|11
|9
|19. Leicester City
|11
|8
|20. Nottingham Forest
|11
|6