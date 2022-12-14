Van'da hayvancılık durma noktasında

Hayvan varlığı bakımından Türkiye’nin önemli illerinden biri olan Van’da artan enflasyon ile birlikte hayvancılık da durma noktasına geldi. Ülkede yaşanan ekonomik kriz ve artan yem fiyatları Van’da hayvancılıkla uğraşan üreticileri de zorluyor. Van’ın İpekyolu İlçesine bağlı Bostaniçi Mahallesinde yer alan Canlı Hayvan Pazarında, hayvanlarını satmaya çalışan çiftçiler, bulundukları ortamdan pek memnun değil. Ülkede yaşanan ekonomik krizin, hayvan pazarına da etki ettiğini söyleyen çiftçiler, önceki senelere göre satışların azaldığını, satamadıkları hayvanları kesmek zorunda kaldıklarını ifade ettiler.