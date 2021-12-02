Vali Bilmez'den ekmek zammı ile ilgili açıklama

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği bünyesinde kurulan komisyonun aldığı ekmeğin 2,5 liradan satılma kararını onaylamadı. Vali Bilmez, “Zammı onaylamadık ve odayı da uyardık. Ekonomik dengeler oturduğunda bu konuyu bir daha görüşürüz” dedi.

EKONOMİ 02.12.2021, 11:32 02.12.2021, 13:03

Van'da ekmek zammı ile ilgili Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanlığı bünyesinde bir araya gelen komisyon, ekmeğin 2,5 liradan satılması için karar aldı. Bu karar sonrası Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez açıklama yaparak, zam talebini kabul etmediklerini belirtti. Zammı onaylamadıklarını ve odayı da uyardıklarını söyleyen Vali Bilmez, şu ifadeleri kullandı:

"Fırıncılar zam istediler, kabul etmedik. Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürü buraya geldi. 5 fabrikamıza istedikleri kadar buğday verebileceklerini, stoklarının fazlasıyla dolu olduğunu söyledi. Buradaki fabrikalarla, esnafa çuvalı 185 liradan ödemeyi tahakkuk edeceklerini belirtti. Bu fiyatın üstünde fırıncı esnafına un satarlarsa onun buğdayını kesecekler. Bu da piyasanın neredeyse yarı yarıya fiyatı demek. Onun için biz zammı onaylamadık ve odayı da uyardık. Ekonomik dengeler oturduğunda bu konuyu bir daha görüşürüz. Şu an Toprak Mahsulleri Ofisi’nin desteklediği 5 fabrikamız var. Bugün 5 fabrikayı bir araya getirdik. Ofis bütün buğday ihtiyaçlarını karşılayacak. Onlar da taahhüt imzalamışlar. Üreticiye 185- 183 liradan unu satacaklarını taahhüt etmişler. Biz de bu fiyatları sürekli kontrol edeceğiz. Taahhütlerine uymazlarsa ofis desteğinden yoksun kalacaklar. Bir sondaki partide kendilerini mal verilmeyecek. Onun için kimse vatandaşımızı mağdur etmesin. Bölgemiz ekonomik anlamda düşük verilerin çok olduğu bir bölge. Ekmek, giderler arasında en büyük kalemi oluşturuyor. Onun için kimse vatandaşımızın ekmeğiyle oynamasın. Bütün fırıncılarımızı ve fabrikalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Onlar da vatandaşımızı desteklesinler. İlerdeki süreçte fiyat tevzi edilmesi gerekirse o zaman oturur değerlendiririz. Her fabrikaya biner ton un verildi. Ne kadar talepleri varsa bundan sonra da karşılanacak. Ekmeğin 2,5 liradan satılmasını onaylamadık. Bu krizi fırsata çevirip toplumda bir panik yaratmaya ihtiyaç yok. Buğday stoğumuzda bir sıkıntı yok" dedi.DHA

Yorumlar (13)
VANLI 3 saat önce
sabah giitim ekmek almaya bana 2,5 lirada verdiler bana unu 400 e aldıklarını soylediler demekki 185 ten alıyorlar herkes fısratcı
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Sedat 4 saat önce
Bu çok güzel oldu. Teşekkürler sayın valim
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Akedemisyen 2 saat önce
Fırıncı065 denen kişilik benim doğruluğum seninde fırsatçı olduğun ortaya çıktı
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Tebrikler sayın valimiz 3 saat önce
SAYIN VALİM, YÖREMİZ KALABALIK NÜFUSLU BIR AİLE YAPISINA SAHİP...DAR GELİRLİ İNSANLARIMIZ ÇOK...HER GÜN 10 EKMEK ALAN BİR AİLE 2.5 TL'DEN AYDA 750 TL'Yİ SADECE KURU EKMEĞE VERMEK ZORUNDA KALACAK. EVİNE HER GÜN 15 EKMEK GÖTÜREN KALABALIK AİLELER AYDA 1.125 TL EKMEK PARASI VERECEK. EKMEĞE ZAM GELMEMELİ. VATANDAŞLAR GERCEKTEN ZOR DURUMDA. 45 TL OLAN YAĞ 100, 105 TL OLMUŞ. HER SEYDE DURUM BU. FİYATLAR DENETLENSİN, STOKÇULAR DENETLENSİN, FİYAT STANDARDI VE FİYAT İSTİKRARI OLSUN. MARKETLER, MANAVLAR, AVM'LER, TOPTANCILAR, PERAKENDECİLER VE GENEL OLARAK ESNAF DÖVİZİ, ŞUNU BAHANE EDİP HER AY, HER HAFTA, HER GÜN HER ŞEYE ZAM YAPMAYI BIRAKSIN. AMAN ESNAFLAR İNSAFLI, VİCDANLI HAREKET ETSİN. HERKES KAZANSIN AMA ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAK DOĞRU DEĞİL.
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vanlı6565 4 saat önce
su zammını da onaylamasaydınız madem bu kadar vatandaşı düşünüyorsanız..çünkü sizin bi kaybınız yok bir torba un 330 tl olmuş
ekmek 2,50 tl dir isteyen alır isteyen almaz
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Fırıncı 3 saat önce
Fırıncı olarak başka bir önerim var... 3-5 ay kapatalım,halk ekmek var van da çıkartsın.. yada eğer 180 tl,ye un veriliyorsa bu resmi makamların nezaretinde olsun..bize 180 tl,ye un getirin zamı geri çekelim.... maya susam işçilik yakıtta bizden gitsin...
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Burukan 3 saat önce
Fırınlar 2.50 ye veriyor ama demek ki valiyi dinlemiyor kimse kafalarına göre halktan alıyorlar
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AKIL AKILDAN ÜSTÜNDÜR 3 saat önce
HELAL OLSUN DAYI OĞLİİİİİİİ
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