Uygun AVM’ye yoğun rağbet

Van’ın İpekyolu ilçesinde yıllardır hizmet veren Uygun AVM’ye vatandaşlar yoğun rağbet gösteriyor.

EKONOMİ 07.07.2022, 15:54
Uygun AVM’ye yoğun rağbet

İpekyolu ilçesindeki Kazım Karabekir Kavşağı’nda 2017 yılında hizmete açılan Uygun AVM Van Şubesine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Açıldığı günden beri vatandaşların yoğun rağbetine maruz kalan Uygun AVM, 60 bin ürün çeşidiyle hizmet sunuyor. Vatandaşların yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti belirten Uygun AVM Van Şube İşletmecisi Saffet Şevgin, Türkiye’de 87 şubesiyle vatandaşlara hizmet sunduklarını ifade etti.

Şevgin, “Van’da 2017 yılında ilk şube olarak açılan Uygun AVM, şu an 87 şubesiyle Türkiye’nin her şehrinde bulunuyor. Züccaciye, home aksesuar, plastik ürünler, çeyiz ürünleri olmak üzere bir eve dair her şey uygun AVM’nin tüm mağazalarında mevcuttur. Bu anlamda Türkiye’de ilkleri başarmış bir firma olan Uygun AVM, 60 bin çeşidiyle halkımıza hitap etmektedir” dedi.

Uygun AVM’de kampanyalar bitmediğinin altını çizen Şevgin, “Uygun AVM’de halkımız A’dan Z’ye her istediklerini bulabiliyor. Şu ana kadar çok olumlu tepkiler alıyoruz. Daha önce yüksek fiyatlarla ürün alan halkımız, Uygun AVM’nin açıldığı yerlerde büyük yoğunluk oluşturuyor. Bizim avantajımız 87 şube olarak toplu alım yaptığımız için yüksek fiyattaki ürünleri uygun fiyata alıp uygun fiyata satıyoruz. Bu da vatandaşlarımız için çok büyük bir avantaj teşkil ediyor” ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşların Uygun AVM’lere adeta akın ettiğini de sözlerine ekleyen Şevgin, “Herkes ticaretini yapar ama taklitler aslını yaşatır. Bu çerçevede vatandaşlarımız, mağazamızda bulunan tüm kampanyaları ‘uygun_avm_van’ instagram sayfamızdan takip edebilirler. Ben bu manada şimdiye kadar bizi tercih eden halkımıza teşekkür ediyor, herkesin Kurban Bayramı’nı şimdiden kutluyorum” diye konuştu.İHA

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