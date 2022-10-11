USK'den çiğ süt fiyatı açıklaması! 14 Ekim'den itibaren geçerli olacak

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatını üreticinin eline 8,50 lira geçecek şekilde belirledi. Söz konusu fiyat tarifesinin 14 Ekim tarihi itibarıyla geçerli olacağı bildirildi. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çiğ süt destek priminin 2,5 kat arttırıldığını duyurdu.

EKONOMİ 11.10.2022, 16:06
USK'den çiğ süt fiyatı açıklaması! 14 Ekim'den itibaren geçerli olacak

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının, 14 Ekim itibarıyla üreticinin eline litre başına net 8,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.

Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruda, "14 Ekim 2022 tarihinden geçerli olmak üzere, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının üreticinin eline litre başına net 8,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Duyuruda, üretici tarafından karşılandığı takdirde, soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği de kaydedildi.

BAKAN KİRİŞCİ'DEN ÇİĞ SÜT DESTEĞİ AÇIKLAMASI:
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "Çiğ süt destek primi 2,5 kat arttırıldı. Ekim, Kasım, Aralık'ta litre başı 50 kuruş ödenecek. Çiğ süt destekleme primi ile birlikte üreticinin eline 9 TL geçecek. 14 Ekim'den itibaren çiğ süt fiyatı üreticinin eline 8,5 TL geçecek şekilde belirlendi." dedi.

mynet

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