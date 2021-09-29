Ülke Ekonomisine Katkısı 1 Milyar TL olan İşte O Bitki

TUİK VERİLERİNE GÖRE GEÇEN YIL 19 BİN 771 TON KEKİK İHRACATINA KARŞILIK 69 MİLYONLUK DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLANDI

Hem ülke ekonomisine hem de orman köylüsüne destek sağlayacak ürünlerin üretilmesini desteklemeye devam eden Orman Genel Müdürlüğü (OGM), dünyanın en ünlü ve en yaygın kullanılan baharatlarından biri olarak kekik için envanter ve faydalanma çalışmalarına devam ediyor. OGM’nin verilerine göre, 340 bin hektarlık ormanlık alanda 55 bin ton faydalanılabilir kekik bulunuyor. 2020 yılı sonu itibariyle ormanlık alanlarından faydalanması yapılan 2 bin 200 ton kekiğin ülke ekonomisine katkısı 1 milyar TL olarak gerçekleşti. TUİK verilerine göre geçtiğimiz yıl 19 bin 771 ton kekik ihracatına karşılık 69 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı.

Ege, Akdeniz, Marmara bölgelerinde deniz seviyesinden başlayarak bin 500 metre yüksekliğe kadar varlığını sürdüren kekik, sıcağa ve kurağa karşı oldukça dayanıklı bir bitki. Kekik hasat işlemi, çiçeklenme başlangıcı ile tam çiçeklenme dönemi arasında türlerine göre ilkbahar ve genellikle yaz aylarında hasat ediliyor. Özellikle öğleden sonra yapılan toplamalar da daha çok uçucu yağ üretimi yapılıyor.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Faydaları saymakla bitmeyen kekiğin yapraklarından uçucu yağ elde ediliyor. Kekik uçucu yağı; gaz giderici, sindirim rahatsızlıklarını hafifletici, antispazmodik, antimikrobiyal, antioksidan, antiviral, iltihap önleyici ve balgam söktürücü olarak sağlık açısından pek çok fayda sağlıyor. Kekik yağıyla yapılan aroma terapi uygulamalarının ise bronşit, nezle, grip, üşütme ve solunum enfeksiyonlarına iyi geldiği biliniyor.

TÜRKİYE ENDEMİK TÜR CENNETİ

Türkiye’de ticari öneme sahip bazı kekik türleri arasında Suriye kekiği, dağ kekiği, İzmir kekiği, Bilyalı kekik, İstanbul kekiği, Sütçüler kekiği, yayla kekiği, Toka kekiği ve Trabzon kekiği yer alıyor. Ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasının Origanum, Thymus, Satureja, Coridothymus ve Thymbra cinsine ait türleri halk arasında “kekik” olarak isimlendiriliyor. Bu türler özellikle timol/karvakrol tipi uçucu yağlar içeriyor. Türkiye’de Thymus cinsinin 38 türü bulunur. Bu türlerin yüzde 52’si endemik. Origanum cinsinin ise Türkiye’de 23 türü bulunuyor ve bu türlerin yüzde 65’i endemik. Ayrıca Satureja cinsine ait 14 tür, Thymbra cinsinden 2 tür ve Coridothymus cinsinden de 1 tür Türkiye’de yayılış gösteriyor.