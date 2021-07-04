Türkiye'de en çok satan otomobil markaları

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yılın altı aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 büyüyerek 394 bin 701 adet olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 52,4 artarak 310 bin 325 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 67,2 artışla 84 bin 376'ya ulaştı.

İLK YARIDA EN ÇOK SATAN 10 MARKA

2021'in ilk yarısında en çok satış yapan markalara baktığımızda da ilk üç sıra değişmiyor. Fiat'ın 41 bin 110 adetle liderlik koltuğuna oturduğu listede, Renault 38 bin 278 adetle ikinci sırada yer alıyor. Volkswagen 34 bin 690 adetle üçüncü, Toyota ise 27 bin 590 adetle dördüncü sırada kendine yer buluyor.