Türkiye'de en çok satan otomobil markaları
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin güncel verilerine göre, yılın ilk yarısında en çok satan otomobil markaları belli oldu.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yılın altı aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 büyüyerek 394 bin 701 adet olarak gerçekleşti.
İLK YARIDA EN ÇOK SATAN 10 MARKA
2021'in ilk yarısında en çok satış yapan markalara baktığımızda da ilk üç sıra değişmiyor. Fiat'ın 41 bin 110 adetle liderlik koltuğuna oturduğu listede, Renault 38 bin 278 adetle ikinci sırada yer alıyor. Volkswagen 34 bin 690 adetle üçüncü, Toyota ise 27 bin 590 adetle dördüncü sırada kendine yer buluyor.
- FIAT: 41 bin 110
- Renault: 38 bin 278
- Volkswagen: 34 bin 690
- Toyota: 27 bin 590
- Skoda: 17 bin 577
- Peugeot: 15 bin 767
- Hyundai: 15 bin 176
- Honda: 14 bin 275
- Dacia: 13 bin 843
- Opel: 12 bin 786
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