Türkiye'de asgari ücretle çalışanların oranı belli oldu

2023 asgari ücret pazarlıkları öncesi Çalışma Bakanı Bilgin, Türkiye'de asgari ücretle çalışanların oranının yüzde 37 olduğunu açıkladı.

EKONOMİ 07.12.2022, 14:00 07.12.2022, 15:18
Türkiye'de asgari ücretle çalışanların oranı belli oldu

Son günlerde Türkiye'nin gündeminde asgari ücret konusu yer alıyor.

Sendikalardan siyasi liderlere kadar çeşitli ücret beklentisi tartışma konusu oluyor.

Bir diğer konu ise Türkiye'deki asgari ücretli çalışan sayısı.

Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu (TİSK) 28. Genel Kurulu'nda, bu durum geçtiğimiz gün ele alındı.

Yıllardır asgari ücretli çalışan sayısının yüzde 60 civarında olduğu iddia edilmesine karşı konuya ilişkin açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

Bakan Bilgin burada yaptığı konuşmada, son durumla ilgili ilk kez net oran verdi.

"Asgari ücretli oranı yüzde 37 civarında"
Bilgin şu ifadeleri kullandı:

"''Asgari ücret temel ücret oldu' diye bir eleştiri var. Asgari ücretli oranı yüzde 37 civarında. Bilgisizliğe dayanan bir eleştiri. Asgari ücretin şöyle bir etkisi var. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman reel ücretler de nominal ücretler de o düzeyde yeniden ayarlanıyor. Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmeliyim." ifadelerini kullandı.

Ensonhaber

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