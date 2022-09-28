Turizm Fuarı kapılarını açıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Koordinasyonunda TOBB, Van Valiliği, TÜRSAB, TÜROB, TÜROFED, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Büyükşehir Belediyesi, KOSGEB, DAKA, Van YYÜ, Van OSB, TFYO, Van Expo desteği ile İpekyolu Fuar A.Ş. tarafından organize edilecek olan fuar, yurt içinden ve yurt dışından profesyonel turizm firmaları ile profesyonel ziyaretçileri ağırlayacak.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde 29 Eylül- 02 Ekim tarihleri arasında açık olacak olan 12. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na yurt içi ve yurt dışından yüzlerce katılımın olması bekleniyor. Van'da bu yıl 12. düzenlenecek olan Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın turizme büyük katkı sunması hedefleniyor.

Fuarda farklı illerin yanı sıra Van'ın yöresel yemekleri, tarihi ve turist mekanları, Van Kedisi, Van Gölü, Van Balığı ve Van Balı gibi değerler de tanıtılacak. Van'da 29 Eylül 02 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan 12. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı yarın kapılarını açacak. Fuarla ilgili gazetemize açıklamada bulunan fuar tertip komitesi, Van'da önemli bir fuara daha imza atmaya hazırlandıklarını vurguladılar.

"ULUSLARARASI VAN TURİZM VE SEYAHAT FUARI BÜYÜK BİR FIRSATTIR"

Fuarla ilgili bilgi veren fuar tertip komitesi, "Türkiye, zengin tarihi ve eşsiz doğal güzellikleri bünyesinde barındıran ender ülkelerden biridir. Kültürel değerlerimizi ve turizm kaynaklarımızı en etkin şekilde bölge ülkelerine tanıtarak, turizm sektörünün önünü açabilecek durumdadır. Jeopolitik konumu gereği Asya ve Avrupa arasında bir köprü görevi gören ülkemizde, Van ili bu gidiş gelişlerde köprülerin giriş ve çıkış kapısı durumundadır. Bu amaçla kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, TÜRSAB, TÜROB, TOBB ve KOSGEB destekleri ile İpekyolu Expo Fuar A.Ş. organizatörlüğünde bu yıl 12'sini düzenleyeceğimiz Uluslararası Van Turizm ve Seyahat Fuarı'yla Ortadoğu ve Batı Asya pazarlarını buluşma noktası haline getirmeyi hedefliyoruz.

Özellikle de son dönemlerde ülkemiz ve bölgemiz için hayati derecede önem arz eden İran ve Ortadoğu pazarına girmek için Uluslararası Van Turizm ve Seyahat Fuarı büyük bir fırsattır. Bu fuar kültür mirasımızın korunması ve geçmişin birikimlerinin yeni nesillere aktarılması, dünyada gittikçe önem kazanan turizm sektörünün bölgemizde ve ülkemizde gelişmesi ve ekonomiye kazandırılması, aynı zamanda bu dönemde en çok ihtiyaç duyduğumuz kardeşlik hukukunun perçinleşmesinde önemli rol oynayacaktır" dedi.

"BÖLGEMİZ, GELECEKTE TURİZMİN PARLAYAN YILDIZI OLACAK"

Van ve bölge illerinin yanı sıra yurt dışından da firmaların fuardaki yerini alacağını belirten fuar tertip komitesi, "29 Eylül- 2 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz fuarımıza bölge ülkelerinden İran, Irak, Azerbaycan, Ermenistan ve Nahçıvan başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden de katılım olacak. Ziyaretçi hedefi yüz bin olarak hedeflenen fuarımızın, 2022 yılına damga vuracağı beklenmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri çeşitli doğa sporlarına uygun arazi koşulları, yaylaları, manzara güzelliği, zengin kültür mirası, tarihi ve doğal güzellikleri ile turizm merkezi olabilecek bölgelerden birisidir. Uluslararası Van Turizm ve Seyahat Fuarı Türkiye turizmini Ortadoğu'ya tanıtmak, yeni bir pazar oluşturarak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı ilke edinmiştir.

500 km'lik mesafede İran, Irak, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Nahçıvan olmak üzere 6 ülke yer almaktadır. Van Gölü 2021 yılında ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlemiş olduğu "Dünya Turnuvası" adlı online fotoğraf yarışmasında Van Gölü uzaydan çekilmiş en güzel fotoğraf ödülünü aldı. Van Gölü çevresinde bulundurduğu volkanik dağları, sodalı suyu ve essiz güzellikteki sahilleri ile bölgede turizmin göz bebeği konumundadır.

Ülkemiz turizminin gelecekte parlayan yıldızı olan bölgemizin, tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini anlatmak ve aynı zamanda ülkemizin sahip olduğu eşsiz güzellikleri bölge ülkelerine tanıtarak Ortadoğu'nun turizm alanında buluşma noktası oluşturmak, bölgemizin ve ülkemizin sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel ve turistik değerlerin etkili bir şekilde tanıtılması ve uluslararası turizm pazar payının arttırılmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan fuara gitmek isteyenler için, her saat başı Beşyol'dan ücretsiz servislerin kaldırılacağı belirtildi.

Van Bölge Gazetesi