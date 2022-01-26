TOGG seri üretim bandından inecek

Yerli üretim olan TOGG'un seri üretim bandından ineceği açıklandı.

EKONOMİ 26.01.2022, 09:12
TOGG seri üretim bandından inecek

Bakan Varank, Polatlı'da Kontrolmatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, üretimin, istihdamın ve ihracatın dinamosu olan fabrikaların temel atma ve açılış törenlerine katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye'yi kritik teknolojileri üretebilen küresel bir üs haline getirmek amacıyla çalıştıklarını dile getiren Varank, "Kontrolmatik'in batarya teknolojileri ve enerji depolama sistemleri alanındaki bu öncü yatırımı da bu vizyonu tahkim edecek önemli bir girişim." diye konuştu.

Varank, hızlı teknolojik gelişmelerle enerjiye olan ihtiyacın her geçen gün arttığına dikkati çekerek, "Enerjinin üretimi ve iletimi kadar depolanabilmesi de hayati öneme sahip bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bu yatırımın kıymeti, elektrikli araç ve tüketici elektroniği sektörleriyle birlikte değerlendirildiğinde daha net ortaya çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Fosil yakıtların kullanıldığı içten yanmalı motor teknolojisinin tarih olduğunu ifade eden Varank, bunların yerini alacak elektrikli araçların maliyetinin büyük kısmının da pillerden kaynaklandığına işaret etti.

Varank, enerji depolama sistemlerinin şarj altyapısı için de kritik bir unsur olduğunu belirterek, "Biz de ülke olarak, rekabet şartlarının eşitlendiği şu dönemde Türkiye'nin Otomobili ile elektrikli araç sektörüne hızlı bir giriş yaptık. Şu anda projede her şey yolunda ilerliyor. Yıl sonunda, inşallah, ilk araçlar seri üretim bandından inecek ama biz, TOGG gibi projelerin uzun vadede kalıcı başarıya ulaşmasında pil teknolojilerinin çok etkili olacağının farkındayız." dedi.

"İTHALATTA YILLIK 250 MİLYON DOLARLIK DÜŞÜŞ SAĞLAYACAK"

Bu sebeple, dünyanın en büyük batarya üreticilerinden FARASİS ile TOGG arasında bir iş birliğine gidildiğini anımsatan Varank, Türkiye'nin Otomobili'nde kullanılacak bataryaların Türkiye'de üretilmesine yönelik yatırım çalışmalarının Gemlik'te tüm hızıyla sürdürüldüğünü bildirdi.

Varank, Ford Otosan'ın da Türkiye'de benzer bir yatırımının söz konusu olduğunu aktararak, anılan firmanın büyük bir pil yatırımıyla ilgili müjdeli haberleri de çok yakın zamanda duyuracaklarını kaydetti.

Kontrolmatik Teknoloji'nin yatırımına da değinen Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada, çok daha büyük bir ekosistemin oluşması ve ulusal kapasitemizin gelişmesi en mühimi. Kontrolmatik Teknoloji'nin bu yatırımı da sektördeki artan depolama ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla karşılama noktasında öne çıkan, yerinde bir adım. Gerek teknolojisi gerekse ölçeği bakımından ülkemizin gücüne ve enerjisine çok şey katacağına inanıyorum. 3 etapta tamamlanacak bu proje için toplamda 180 milyon dolarlık bir yatırım yapılması öngörülüyor. İlk etapta 250 vatandaşımız istihdam edilecek, tüm süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte bu istihdamı 600'e çıkarmış olacaklar. Yine üretim kapasitesi olarak da 250 megavat saatle başlanıp 1000 megavata yükseltilmesi hedefleniyor. Tabii bu üretim, cari açığımızın azaltılması noktasında da hatırı sayılır bir katkı yapacak. Alanındaki ilk özel sektör yatırımı olacak bu tesis, yapacağı üretimle ithalatta yıllık 250 milyon dolarlık bir düşüş sağlayacak."

Fabrikanın, enerji sektörünün karbon salımının azaltılmasına da katkıda bulunacağına dikkati çeken Varank, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan enerji üretilmesinin önündeki en büyük handikabın süreklilik olduğunu, depolama sistemlerinin de bu kaynaklardan üretilen elektrik enerjisinin güvenli, sürekli ve kaliteli bir şekilde kullanımının önünü açtığını dile getirdi.

"PANİK HAVASI OLUŞTURMAYA ÇALIŞILDI"

Varank, doğal gaz arzında yaşanan İran kaynaklı kesintinin kısa süreliğine de olsa sanayi tesislerinde doğal gaz ve elektrik kısıtlamalarına yol açtığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu kesintilerden herkes nasibini alsın gibi eşitlikçi görünen ama adil olmayan bir görüşü dile getirenler var. Takdir edersiniz ki kışın ortasında vatandaşlarımızın konutlarında herhangi bir kısıntıya gitmemiz düşünülemez. Süreci, ortaya çıktığı ilk andan itibaren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız yakından ve titizlikle takip ediyor. Pazar akşamı OSB yönetimlerimizle, sektör temsilcilerimizle, sanayi odalarımızla, TOBB sektör meclisindeki arkadaşlarımızla bir araya geldik. 500 kişilik katılımla bir değerlendirme toplantısı düzenledik. Bu sıkıntıyı en az hasarla nasıl atlatacağımızı istişare ettik. Aldığımız görüş ve değerlendirmelere göre de Enerji Bakanlığımız gerekli düzenlemeleri ivedilikle yaptı, yapmaya devam ediyor. Buradaki temel yaklaşımımız, oluşabilecek makine teçhizat hasarlarını, ham madde kayıplarını minimize ederek kısıtlamaların üreticiler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek. İran kaynaklı bu sorunu yine sanayicilerimizle el ele vererek inşallah en kısa sürede atlatacağız."

Süreci hassasiyetle yönetmelerine rağmen bu durumu siyaseten kullanmaya çalışanların da olduğunu söyleyen Varank, "üretim, istihdam, yatırım ve ihracattan anlamayanların bir panik havası oluşturmaya çalıştığını" anlattı.

Varank, sanayicilerin bu kesintileri telafi edebilecek güçte olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de enerji çeşitliliğini artırmak için ülkemizin dört bir tarafında yatırımlar yapıyoruz. Ne zaman yeni bir yatırımı gündeme getirsek bizim karşımıza ilk muhalefet çıkıyor. Hidroelektrik, nükleer enerji santralleri, rüzgar enerjisi yatırımları yaptırmak istiyoruz, karşı çıkan ilk muhalefet oluyor. Vatandaşlarımızdan sadece bir konuya bakmalarını istiyorum. Saros Körfezi'nde Türkiye'ye FSRU LNG terminali kazandırmak için 2 senedir mücadele veriyoruz. Oradaki santrali devreye almış olsaydık İran kaynaklı bu sıkıntıyı hiç yaşamamış olacaktık ama internete girin Saros Körfezi LNG terminali yazın bakın CHP milletvekilleri o santrali durdurmak için nasıl şantiyeyi basmışlar, hangi davaları açmışlar, kendiniz okuyun. Her yaptığımız yatırımda karşımıza çıkanlar şimdi de kalkmış, tedarikçi ülkenin bir anda plansız kesintisi üzerinden sanayi çok umurlarındaymış gibi siyaset yapmaya çalışıyorlar."

"TÜRKİYE'Yİ SANAYİ ÖNCÜLÜĞÜNDE BÜYÜTMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Varank, yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da şehir merkezlerinde mahsur kalanlara işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben diyorum ki siz anlamadığınız işlere karışmayın. Bakın bu millet size Türkiye'nin en büyük şehirlerini emanet etti, 'hizmet yapmamız engelleniyor' diye sürekli bahane üretiyorsunuz. Dün İstanbul'da yaşananları hepimiz ekranlardan izledik. Kar küremesi yapmanız, tuzlama yapmanız da mı engellendi? Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz. Koordinasyonla, işinin başında durarak yapılır. Ben dün bir görüntüye hayret ettim. İstanbul'u kar kıyamet götürüyor, İstanbul'un Belediye Başkanı bir balıkçı restoranında görüntü veriyor. Bunu gerçekten insan yapmaya utanır. Biz bütün arkadaşlarımızla, ekiplerimizle görevimizin başındayız. Türkiye'nin sorunlarını gidermek için canla başla gayret gösteriyoruz. Ancak bu arkadaşlarımız iş yapmak yerine siyaset yapmayı daha çok seviyorlar. Bakanlarımızla, valilerimizle, ekiplerimizle sahadayız. İstanbullunun daha da mağdur olmaması için bu süreçte elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

İçeriden ve dışarıdan tüm engellemelere rağmen "babayiğit" müteşebbislerle Türkiye'yi 2022'de de sanayi öncülüğünde büyütmeye devam edeceklerini belirten Varank, ülkeyi yatırım, üretim, ihracat ve istihdam rotasında tutmayı sürdüreceklerini, enerji yatırımlarının da bu hedeflere ulaşmanın teminatı olacağını anlattı.

Varank, ülkede yerleşik üreticilerle global firmaları benzer yatırımları yapmak üzere Türkiye'ye davet ederek, "Ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşturduğu rekabetçi iş ortamıyla, cazip teşvikleriyle, güçlü finans sistemi ve makroekonomik yapısıyla yatırımlarınız için güvenli bir limandır. Gelin buradaki fırsatları hep birlikte değerlendirelim ve kazanalım." dedi.

Bakan Varank ve beraberindekiler, konuşmaların ardından butonlara basarak fabrikanın temelini attılar. Habertürk

Yorumlar (0)
0
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 26 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 21 48
2. 1461 Trabzon FK 21 43
3. Sivas Belediyespor 21 40
4. Afjet Afyonspor 20 37
5. Bodrumspor 21 37
6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 21 37
7. Somaspor 20 35
8. Çorum FK 21 34
9. Silahtaroğlu Vanspor FK 20 32
10. Ankaraspor 21 31
11. Serik Belediyespor 21 29
12. İnegölspor 21 27
13. Diyarbekirspor 21 25
14. Etimesgut Belediyespor 21 25
15. Turgutluspor 21 23
16. Adıyaman FK 20 19
17. Sarıyer 21 18
18. Ergene Velimeşespor 21 18
19. Kahramanmaraşspor 21 12
20. Niğde Anadolu FK 21 7
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12