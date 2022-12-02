TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Enflasyon tahminini açıklayan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22.3'e, 2024 yılında ise tek haneye gerileyeceğini öngörüyoruz" dedi.

EKONOMİ 02.12.2022, 18:05
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Dünyanın önce pandemi sonrasında da Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte boyun eğmek zorunda kaldığı ekonomik şartlar, yeni bir yıla girilirken, etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı.

Küresel ekonominin dibe vurduğu bu dönem, hayat pahalılığını beraberinde getirdi, yaşam şartlarını zorlaştırdı.

Türkiye, krize rağmen büyüdü
Birçok ülkede binlerce kişi işsiz kaldı, enflasyon uçup gitti.

Türkiye de bu ekonomik dalgadan fazlasıyla etkilendi.

Kriz paketlerini hayata geçiren hükümet, tüm bunlara rağmen ekonomik olarak büyüdü, ihracatta rekorlar kırdı.

Hedef tek haneli enflasyon
Ekim ayında yüzde 85'lere kadar çıkan enflasyon için hedef tek haneli rakam olarak belirlendi.

Bugün de Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

"2024'te yüzde 8.8 oranını öngörüyoruz"
2023'te çift, 2024'te ise tek haneli rakamları işaret eden Kavcıoğlu, "Orta vadedeki enflasyon tahminlerimiz çerçevesinde 2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22.3'e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek yüzde 8.8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz." dedi.

"Amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek"
Kavcıoğlu, "Merkez Bankası olarak fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek temel amacımız doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elimizdeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmiştir"
Kavcıoğlu'nun açıklamalarından diğer satır başları ise şöyle:

“Küresel ölçekte sıkışan finansal koşulların da etkisiyle, başta Avrupa ekonomisi için olmak üzere, 2023 yılına ilişkin küresel büyüme tahminleri önemli ölçüde aşağı yönlü güncellenmiştir. Enerji ithalatımızın milli gelir içerisindeki payı yüzde 3,8'den tarihi rekor niteliğindeki yüzde 10,9'a çıkmıştır. Merkez Bankası olarak para politikasının etki alanının dışında kalan arz taraflı maliyet baskılarına tek başına faizleri artırmaya odaklanmış politikalarla karşılık vermenin etkili olmayacağını değerlendiriyoruz. Bunun yerine enflasyonu düşürmek ve fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmek amacıyla üretimi ve yatırımları destekleyici, cari fazla kapasitemizi artırıcı politikalar uygulamayı gerekli görüyoruz.

"Finansal koşullar destekleyici olmalı"
Uluslararası rezervlerimizi güçlendirmeye yönelik olarak proaktif bir rezerv yönetimi anlayışı benimsedik. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz yeni yaklaşımlarla bir taraftan rezerv kaynaklarımızı çeşitlendirdik. Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin arttığı bir ortamda, yapısal olarak güçlenen cari fazla kapasitemizin en önemli unsuru olan sanayi üretiminde yakaladığımız ivmenin ve istihdamdaki kazanımlarımızın devamı açısından finansal koşulların destekleyici olması gerektiğini düşünüyoruz.

Uluslararası rezervler 11,5 milyar dolar arttı
Ağustos-Kasım döneminde politika faizini toplamda 500 baz puan indirerek yüzde 9 seviyesine getirmiş bulunmaktayız. Aldığımız kararların, 2023 yılı içerisinde ekonomimizin dayanıklılığını artırarak; arzın, yatırımların ve ihracatın sürekliliğine ve arz kapasitemizin korunmasına önemli ölçüde katkı sağlayacağını öngörüyoruz. Uluslararası rezervlerimiz 2022 yılında 11,5 milyar dolar artış ile 123 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır ve artış eğilimini korumaktadır.”

Ensonhaber

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