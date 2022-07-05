Sınır tanımıyorlar! Bunlar da asgari ücret fırsatçıları: Yüzde 30'u duyan...

Alım gücü enflasyon karşısında eriyen vatandaşlar için bu yıl asgari ücrete ara zam yapılması zorunlu hale gelmiş ve milyonlarca çalışanın beklediği kararı geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Yıl başında 4 bin 253 liraya yükseltilen asgari ücret ikinci bir zam yapılarak Temmuz ayından itibaren yüzde 30 zamla 5 bin 500 lira olarak belirlendi.

Ancak asgari ücrete yapılan zammı bile fırsat bilen bazı kişiler yeniden harekete geçti. Asgari ücretle çalışan vatandaşların enflasyon karşısındaki kaybını karşılamak için uygulanan ara zammın kaymağını yemek isteyen fırsatçılar, zam açıklamasının hemen ertesinde herhangi bir maliyet artışı olmamasına rağmen keyfi bir biçimde fiyat artışını hızlıca ürünlerine yansıttı. Asgari ücretin yüzde 30 artışla 5 bin 500 liraya yükseltilmesinden sonra birçok üründe fiyatlar fırladı.

MAAŞA DOKUNMADAN KİRALAR ZAMLANDI

Yenişafak’ta yer alan haberde, 1 Temmuz’dan sonra artan fiyatlar sadece çarşı pazarda değil kiralık konutlara da yansıdı. Fırsatçılığın gayrimenkul fiyatlarındaki boyutu satış platformlarında ortaya çıkarken, ev kiraları 2 günde 500 ile 1000 TL arasında yükseldi. İnternette vatandaşların favoriye ekledikleri evlerin fiyatları asgari ücret zammından sonra uçtu. Zam açıklanmadan önce 4 bin 500 TL olan bir evin aylık kirası bir sonraki gün 5 bin TL’ye çıktı. Zam alan asgari ücretli daha maaşına dokunamadan fiyatlar fırlamış oldu.

RAFTAKİ ETİKETLER ŞİŞİRİLDİ

Fırsatçılığın en net şekilde görüldüğü sektörlerden bir diğeri de perakende oldu. Daha önce hükümetin vatandaşı korumak adına uyguladığı KDV indiriminde de gıda fiyatlarını düşürmemekte direnen firmalar, asgari ücret zammının açıklanmasıyla beraber yine fırsatçılık derdine düştü. Raflardaki ürünlerin etiketleri, zam açıklamasının ardından hızlıca değiştirildi. Özellikle temel gıda maddelerinde artış görülürken, zamdan önce ortalama 10 liraya satılan 1 litrelik süt 15 liraya, litrelik ayçiçeği yağı 34 liradan 40 liraya, 1,5 litrelik su 2,5 liradan 3 liraya, zeytinin kilo fiyatı 60 liradan 75 liraya, 15’li yumurta 20 liradan 25 liraya yükseldi.

“BULANIK HAVADA VURGUN YAPIYORLAR”

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Her zaman olduğu gibi temizlikten gıdaya kadar birçok üründe fiyatlar arttı. Birileri bu bulanık havada vurgun yapıyor” dedi. Aynı fırsatçılığın Rusya ve Ukrayna savaşıyla da yapıldığını vurgulayan Ağaoğlu, “Dünyanın 2 büyük tahıl ülkesinin savaşını izledik yakın zamanda. Fiyatlar savaş başladığında da çok yükselmişti. Aynı fırsatçılığı o zaman da yaptılar” diye konuştu.

Fırsatçılığa karşı uygulanan yaptırımların değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, “Fırsatçılığın cezasının 1-3 yıla çıkarılması konusu Mecliste bekliyor. Bu cezalara paraya çevrilemez ve ertelenemez ibaresi koyulmalı. Böylece kimse stokçuluk yapamaz. Devlet denetiminin sıkılaştırılması lazım. Ayrıca ürünlerin üzerinde alış-satış fiyatı yazmalı” ifadelerini kullandı.

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