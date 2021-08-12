Sigortalı Çalışanlara 100.000 TL Ödeme onayı geldi,

Sigortalı çalışanlara bugün başvuru ekranı açılıyor, 100.000 TL onayı geldi. Sigortalı çalışan kişiler, uygun faizlerle kredilerini 36 ay vadeye kadar alacaklar.

Bankalardan kredi alacak olan kişiler, eğer sigortalı olarak çalışıyorsa diğer müşterilere nazaran daha kolay kredi alabileceklerdir. Bankalar belirli kişilere, kendi belirledikleri limitlere göre kredi onayı vermektedirler. Sizlerde bu şekilde sigortalı olmanız durumunda hemen kredi başvurusu yapabileceksiniz. 100.000 TL gibi yüksek limitli kredi başvurusunu yapacaksanız da bazı bankaların kampanyalarına katılmanız gerekiyor. Sigorta durumunuz, kredi notunuz ve kredi siciliniz size en uygun şekilde nasıl kredi alacağınızı gösterecektir. Kredi notunuz düşükse maalesef kredi onayı alamaz, kredi sicilinizde sıkıntılar varsa bu sıkıntıları gidermeden kredi kullanamazsınız. Ama eğer bankalarda sıkıntınızın olmadığını düşünüyorsanız, size uygun olan bankalardan başvuru yapabilirsiniz. İşte çalışan ve sigortalı olan kişilere 100.000 TL kredi veren bankalar…

Ziraat Bankası 100.000 TL Kredi Veriyor mu?

Kredi başvurusu yapmak için uygun faiz arıyorsanız, kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden bu kredi için başvuru da bulunabilirsiniz. Size banka 100.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi verecektir. Verdikleri bu kredilerde 36 ay vade ile işlem yapılacaktır. Sizde eğer bu bankadan kredi başvurusu yapacaksanız en az 6 aydır aynı iş yerinde çalışıyor ve sigortalı olmanız gerekmektedir. Banka çalışanlara ve kendi bankasından maaş alanlara daha avantajlı kredi seçenekleri sunmaktadır. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Devlet Bankaları gece yarısı son dakika duyurusu yaptı! TC vatandaşı olanlara hemen 0,55 faizli 100.000 TL yatıyor!

Devlet Bankaları gece yarısı son dakika duyurusu yaptı! TC vatandaşı olanlara hemen 0,55 faizli 100.000 TL yatıyor!

Yapı Kredi Bankası 100.000 TL Kredi Başvurusu

Eğer bir iş yerinde sigortalı olarak çalışıyorsanız, banka kredi notunuz da 1200 ve üzerindeyse size en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka hemen bu krediyi şube onayında değerlendirecek ve size kredi sonucunu bildirecektir. Yapı Kredi Bankası online kredi başvurusu yapacaksanız da bankanın internet bankacılığını kullanmanız gerekiyor. Bunun için banka hesabınızın olması ve internet şifrenizin oluşmuş olması gerekmektedir. İş yerinde çalışan kişiler bu bankadan kredi skoruna göre faiz oranı ile 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirler.

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Garanti BBVA 100.000 TL Kredi Kampanyası Başladı

Hızlı ve sadece kimlikle kredi almak istiyorsanız, son 3 ay sigortanız yatıyorsa banka olarak sizlere Garanti BBVA şubesini önerebiliriz. Size en yakın Garanti BBVA şubesine giderek hemen 100.000 TL kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka hemen değerlendirme yaparak size kredi sonucunu söyler. Eğer onay aldıysanız sadece kimliğinizin yanında olması durumunda 100.000 TL gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz. Garanti BBVA ayrıca kendi bankasından maaş alan müşterilere de hazır kredi kampanyaları vermektedir. Bu krediler bankanın internet bankacılığı aracılığı ile verilmektedir. Sizlerde Garanti BBVA üzerinden 100.000 TL kredi alacaksanız, kredi notunuzun da 1100 ve üzerinde olması gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Çalışan kişilere 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi verilmektedir.

Kaynak:İlan365