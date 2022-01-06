Sigaraya zam gelince Vanlı tiryakiler tütüne yöneldi!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, sigara ve alkol grubundan alınan özel tüketim vergisindeki artış oranı da belli oldu. Yıllık üretici enflasyonu rakamlarına göre, hükümet, sigara ve alkol grubundan alınan ÖTV’ye yüzde 47,4 oranında zam yaptı. Tütün içeren sigaralardan alınan asgari maktu vergi tutarı 0,4883’den TL’den 0,7197 TL’ye, maktu vergi tutarı ise 0,4851’den 0,7150 TL’ye çıkartıldı. Tütün içeren purolardan alınan asgari maktu vergi tutarı 0,4386’den TL’den 0,6464 TL’ye, maktu vergi tutarı ise 0,5863’den 0,8642 TL’ye çıkartıldı.

‘Rağbet var’

Vatandaş, gelen zamlardan sonra alternatif yollar aramaya başladı. Hal böyle olunca sigarayı bırakamayan tiryakiler, kıyılmış tütüne yöneldi. Konuyla ilgili görüştüğümüz tütün satıcıları, yılbaşından beri tütüne rağbet olduğunu dile getirdi. Yıllardır Adıyaman'dan gelen tütünü satarak geçimini sağlayan Abdulmenaf Karakaya, tütüne rağbetin olduğunu dile getirerek, “Tütünün kilosu şu an 160-170 TL, makaronun kutusu ise 25 TL. Bir müşteri 10 paketlik tütün ve makaron alsa 70 TL’ye denk geliyor. Diğer şekilde 250 TL’ye kadar çıkıyor fiyatlar. Böyle olunca insanlar tütüne rağbet gösteriyor. Özellikle zamlardan sonra çok rağbet var. İşlerimiz iyi bu günlerde” dedi.

‘Yılbaşından beri tütün satışımız iyi’

Tütün satıcısı Erkan Karakaya, yılbaşından beri işlerinin iyi gittiğini belirterek “Müşteri 10 paketlik tütün ve makaron alsa en fazla 100 liraya tekabül ediyor ama gidip hazır alsa en az 250 lirayı gözden çıkarması lazım. Yılbaşından beri tütün satışımız iyi. Böyle giderse artık hazır sigaralar da kalmayacak. Herkes gelip tütünü ve makaronu alıp kendi sigarasını kendi yapıyor” diye konuştu.

‘Her gün yeni bir zam’

Gelen zamlara tepki göstere tütün satıcısı Fevzi Bozkurt, “Tütün alıyorlar ama tütün de bize pahalıya geliyor. 20 TL’ye aldığım makaron 30 TL’ye çıktı. Her gün yeni bir zam geliyor. Artık kimse bu zamlara dayanamıyor. Gün gelecek insanlar artık tütün de alamayacak” dedi

Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel