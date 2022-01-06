Sigaraya zam gelince Vanlı tiryakiler tütüne yöneldi!

Sigaraya gelen zamlardan sonra, Van’da yaşayan vatandaşlar tütüne yöneldi.

EKONOMİ 06.01.2022, 10:35 06.01.2022, 10:58
Sigaraya zam gelince Vanlı tiryakiler tütüne yöneldi!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, sigara ve alkol grubundan alınan özel tüketim vergisindeki artış oranı da belli oldu. Yıllık üretici enflasyonu rakamlarına göre, hükümet, sigara ve alkol grubundan alınan ÖTV’ye yüzde 47,4 oranında zam yaptı. Tütün içeren sigaralardan alınan asgari maktu vergi tutarı 0,4883’den TL’den 0,7197 TL’ye, maktu vergi tutarı ise 0,4851’den 0,7150 TL’ye çıkartıldı. Tütün içeren purolardan alınan asgari maktu vergi tutarı 0,4386’den TL’den 0,6464 TL’ye, maktu vergi tutarı ise 0,5863’den 0,8642 TL’ye çıkartıldı. 

‘Rağbet var’ 

Vatandaş, gelen zamlardan sonra alternatif yollar aramaya başladı. Hal böyle olunca sigarayı bırakamayan tiryakiler, kıyılmış tütüne yöneldi. Konuyla ilgili görüştüğümüz tütün satıcıları, yılbaşından beri tütüne rağbet olduğunu dile getirdi. Yıllardır Adıyaman'dan gelen tütünü satarak geçimini sağlayan Abdulmenaf Karakaya, tütüne rağbetin olduğunu dile getirerek, “Tütünün kilosu şu an 160-170 TL, makaronun kutusu ise 25 TL. Bir müşteri 10 paketlik tütün ve makaron alsa 70 TL’ye denk geliyor. Diğer şekilde 250 TL’ye kadar çıkıyor fiyatlar. Böyle olunca insanlar tütüne rağbet gösteriyor. Özellikle zamlardan sonra çok rağbet var. İşlerimiz iyi bu günlerde” dedi.  

‘Yılbaşından beri tütün satışımız iyi’ 

Tütün satıcısı Erkan Karakaya, yılbaşından beri işlerinin iyi gittiğini belirterek “Müşteri 10 paketlik tütün ve makaron alsa en fazla 100 liraya tekabül ediyor ama gidip hazır alsa en az 250 lirayı gözden çıkarması lazım. Yılbaşından beri tütün satışımız iyi. Böyle giderse artık hazır sigaralar da kalmayacak. Herkes gelip tütünü ve makaronu alıp kendi sigarasını kendi yapıyor” diye konuştu.  

‘Her gün yeni bir zam’ 

Gelen zamlara tepki göstere tütün satıcısı Fevzi Bozkurt, “Tütün alıyorlar ama tütün de bize pahalıya geliyor. 20 TL’ye aldığım makaron 30 TL’ye çıktı. Her gün yeni bir zam geliyor. Artık kimse bu zamlara dayanamıyor. Gün gelecek insanlar artık tütün de alamayacak” dedi

Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel

Yorumlar (0)
2
az bulutlu
Namaz Vakti 06 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 19 45
2. 1461 Trabzon FK 19 40
3. Afjet Afyonspor 19 37
4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 19 36
5. Sivas Belediyespor 19 34
6. Çorum FK 19 34
7. Somaspor 19 32
8. Silahtaroğlu Vanspor FK 19 32
9. Bodrumspor 19 31
10. Ankaraspor 19 30
11. Serik Belediyespor 19 29
12. İnegölspor 19 24
13. Diyarbekirspor 19 22
14. Turgutluspor 19 22
15. Etimesgut Belediyespor 19 21
16. Adıyaman FK 19 16
17. Sarıyer 19 15
18. Ergene Velimeşespor 19 12
19. Kahramanmaraşspor 19 8
20. Niğde Anadolu FK 19 6
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10