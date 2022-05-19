Sigaradan sonra bir zam da alkole geldi!
Alkole ve sigaraya gelen zamların ardı arkası gelmiyor. Sigara fiyatları 40 lirayı buldu. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından bir alkol grubuna daha zam geldiğini açıkladı. İşte zam listesi...
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından bir rakı grubuna daha zam geldiğini duyurdu.
Aybaş, daha önce mayıs ayında rakı, votka ve viskilere yüzde 15-20, şaraplara yüzde 35-40 oranında zam yapılacağını açıklamıştı.
Mey Grubu'nun ardından Efe Rakı grubu ve bazı ithal viski, votka markalarına da zam geldiği duyuruldu. Gelişmeyle birlikte söz konusu rakı grubunun 35 cl'lik şişesi 129 liradan 149 liraya yükseldi. 50 cl'lik şişesi 199, 70 cl'lik şişesi 279 ve litrelik şişesi ise 389 liraya yükseldi.
Yeni fiyat listesi şöyle:
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|70
|3. Konyaspor
|37
|67
|4. Başakşehir
|37
|62
|5. Alanyaspor
|37
|61
|6. Beşiktaş
|37
|58
|7. Antalyaspor
|37
|58
|8. Karagümrük
|37
|57
|9. Adana Demirspor
|37
|52
|10. Sivasspor
|37
|51
|11. Galatasaray
|37
|51
|12. Kasımpaşa
|37
|50
|13. Hatayspor
|37
|50
|14. Kayserispor
|37
|47
|15. Giresunspor
|37
|45
|16. Gaziantep FK
|37
|43
|17. Rizespor
|37
|36
|18. Altay
|37
|34
|19. Göztepe
|37
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|35
|67
|2. Ümraniye
|35
|67
|3. Bandırmaspor
|35
|61
|4. İstanbulspor
|35
|59
|5. Erzurumspor
|35
|58
|6. Eyüpspor
|35
|54
|7. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|8. Tuzlaspor
|35
|49
|9. Samsunspor
|35
|48
|10. Gençlerbirliği
|35
|48
|11. Keçiörengücü
|35
|48
|12. Boluspor
|35
|47
|13. Denizlispor
|35
|46
|14. Altınordu
|35
|45
|15. Adanaspor
|35
|45
|16. Bursaspor
|35
|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|38
|19. Balıkesirspor
|35
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
|37
|89
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Tottenham
|37
|68
|5. Arsenal
|37
|66
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|37
|56
|8. Wolverhampton Wanderers
|37
|51
|9. Leicester City
|36
|48
|10. Brighton
|37
|48
|11. Brentford
|37
|46
|12. Newcastle
|37
|46
|13. Crystal Palace
|36
|45
|14. Aston Villa
|36
|44
|15. Southampton
|37
|40
|16. Everton
|36
|36
|17. Leeds United
|37
|35
|18. Burnley
|36
|34
|19. Watford
|37
|23
|20. Norwich City
|37
|22