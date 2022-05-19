Sigaradan sonra bir zam da alkole geldi!

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından bir rakı grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

Aybaş, daha önce mayıs ayında rakı, votka ve viskilere yüzde 15-20, şaraplara yüzde 35-40 oranında zam yapılacağını açıklamıştı.

Mey Grubu'nun ardından Efe Rakı grubu ve bazı ithal viski, votka markalarına da zam geldiği duyuruldu. Gelişmeyle birlikte söz konusu rakı grubunun 35 cl'lik şişesi 129 liradan 149 liraya yükseldi. 50 cl'lik şişesi 199, 70 cl'lik şişesi 279 ve litrelik şişesi ise 389 liraya yükseldi.



Yeni fiyat listesi şöyle: