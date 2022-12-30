Sigara fiyatlarına büyük zam yolda!

Habertürk Ekonomi Yazarı Rahim Ak sigara zammıyla ilgili olası senaryoları paylaştı. Enflasyon oranlarındaki artışa bağlı olarak Özel Tüketim Vergisi ÖTV'de beklenen artış beraberinde sigara fiyarına zammı gündeme getirdi. ÖTV artışı sonrası olası zam senaryoları gerçekleşirse en düşük sigara fiyatının 33 lira olması bekleniyor. İşte sigara fiyatlarına 2 lira 5,5 lira zammın öngörüldüğü senaryonun detayları...

2023 SİGARA ZAMMI SENARYOLARI

2023'te en düşük sigara fiyatı 33 lira oluyor! Sigara zammı gelecek mi ve sigara fiyatları ne kadar olur? Bu rakamların başa başa noktasını hesapladığımızda ise en düşük sigara fiyatı 31,41 lira olarak karşımıza çıkıyor.

Bir de paket başına 0,7865 liralık maktu vergi var. Bu rakamı da yüzde 25 artırdığımızda karşımıza çıkan 0,9831'i eklediğimizde fiyat 31,41 liraya ulaşıyor. Yani eğer beklenen artış olursa hiç bir sigara 31,41 liranın altında satılamayacak. Bir de yüzde 18'lik KDV'nin artan tutar nedeniyle farkını dikkate almakta fayda var. Bu da 70 kuruş yapıyor. Toplarsak en az 33 liralık sigara fiyatına ulaşıyoruz.

ÖTV ZAMMI SONRASI EN DÜŞÜK SİGARA FİYATI 5,5 LİRA ZAMLANIYOR!

Kasım ayına ilişkin enflasyon verilerine göre Yİ-ÜFE’de Temmuz’dan bu yana beş aylık değişim yüzde 22,6 seviyesinde. 2022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi yüzde 2 olsa bile ocak ayında ÖTV’de yapılacak artış yüzde 25 olacak. Buna göre, tahmin edildiği gibi Yİ-ÜFE’de altı aylık değişim oranı yüzde 25 olursa ve başka bir karar alınmayıp bu oranda otomatik artış yapılırsa, “asgari maktu vergi” uygulaması sebebiyle önemli bir fiyat artışı ihtiyacı doğacak. Asgari maktu vergi tutarı, sigaranın düşük fiyatla satılmasını engellemeye yönelik bir unsurdur. Üretim maliyetini etkileyen diğer faktörler de dikkate alındığında, en ucuz sigara fiyatının 33 lira seviyesine çıkacağını hesaplayabiliriz.

ARTIŞ NASIL OLACAK?

6 aylık ÜFE kadar artırılacak olan sigarada paket başına asgari maktu vergi 15.83 liradan 19,79 liraya yükselecek. Ancak sigaranın vergisinde bir şart daha var bu rakamın yani asgari vergi tutarının, perakende satış fiyatının yüzde 63'ünden daha az olmaması gerekiyor. Sigarının perakende satış fiyatı ile vergi oranı çarpılır, bulunan rakam asgari maktu vergi tutarından büyükse çarpım sonucu bulunan nispi vergi; düşük ise asgari maktu vergi tutarı esas alınır.

PAKET BAŞI 2 LİRA ZAM

Sözcü’nün haberine göre; Sigara üzerindeki maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına yıl başında en az yüzde 26 otomatik zam bekleniyor. Cumhurbaşkanı onaylarsa paket başına 2 lira zam kaçınılmaz olacak. Zammın gelmesi durumunda halen 29.5 liraya satılan en ucuz sigara 31.5 liraya çıkacak. 2 liralık zammın 1.88 lirası vergiye, 12 kuruşu şirketlere gidecek.

EN UCUZ SİGARA YENİ YILDA 31.5 LİRAYA ÇIKACAK

Son 6 aylık Yİ-ÜFE'nin en az yüzde 26 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Daha yüksek bir oran çıkmazsa halen 29.5 liraya satılan en ucuz sigaraya en az 2 TL zam gelecek. En ucuz sigara yeni yılda 31.5 liraya çıkacak. Aynı şekilde alkollü içeceklere de vergi artışı kaynaklı zam yağacak. Zam konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

SİGARADAKİ MAKTU VERGİ TUTARI 19 LİRA 95 KURUŞA ÇIKACAK

TÜİK, yılın son 5 aylık döneminde Yİ-ÜFE'nin yüzde 22.56 arttığını hesapladı. Aralık ayı üretici fiyatlarının yüzde 3 civarında artması halinde 6 aylık üretici enflasyonu yüzde 26 olacak. Bu durumda bir paket sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 15 lira 83 kuruştan 19 lira 95 kuruşa çıkacak.

Şehrivan Gazetesi