Rusya'dan yola çıkan ayçiçek yağı yüklü gemilerin üçüncüsü Türkiye'de

Türkiye'de son dönemde fiyatı aşırı zamlanan ayçiçek yağları marketlerde tükenince devreye Rusya'dan satın alınan yağlar girdi. Rusya'dan gönderilen ayçiçek yağı yüklü üçüncü gemi İstanbul Boğazı'ndan sabaha karşı geçerek Mersin Limanı'na doğru hareket etti. Denizcilik Genel Müdürlüğü 9 Mart tarihinde yaptığı açıklamada, Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 099 ton ayçiçek yağı yüklü geminin harekete geçtiğini yağ yüklü diğer 3 geminin ise Rostov Limanı'ndan denize açıldığını duyurmuştu.

EKONOMİ 14.03.2022, 12:56
Rusya'dan yola çıkan ayçiçek yağı yüklü gemilerin üçüncüsü Türkiye'de

Geçtiğimiz hafta 'fiyatlarına zam gelecek' şeklinde haberlerin çıkmasıyla marketlerde insanların satın almak için kuyruğa girdiği ayçiçek yağı stoklarına Rusya'dan destek geldi. Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat Perşembe günü başlayan savaş nedeniyle limanda bekletilen ayçiçek yağı yüklü gemilerin 9 Mart tarihi itibarıyla yola çıktığı duyurulmuştu. Beklenen gemiler birer birer Türkiye'ye ulaşmaya başladı.

3. GEMİ BOĞAZ'I GEÇTİ

Rusya'dan hareket eden tonlarca ayçiçek yağı yüklü üçüncü gemi de İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rusya'nın Yisk Limanı'ndan çıkış yapan tonlarca ayçiçek yağı yüklü 'Glard 1' isimli gemi, saat 04.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na ulaştı.

Ayçiçeği yağı yüklü gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rusya'dan Türkiye'ye gelen üçüncü ayçiçek yağı gemisi Mersin Limanı'na doğru devam ediyor. Geminin, 17 Mart'ta Mersin Limanı'nda olması bekleniyor.

ERDOĞAN: BİZİM BÖYLE BİR SORUNUMUZ YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de litresi 50 liralara kadar çıkan ayçiçek yağı konusuyla ilgili olarak "Son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar, bizim ayçiçek yağı, zeytinyağı sorunumuz yok. Muhalefet ülkeyi darda göstermek için böyle bir kampanya yürütüyor. Muhtarlarımızdan şunu istiyorum, marketlerde bakkalarda ayçiçek yağı var mı, yok mu? Gerekirse sizler İçişleri Bakanlığı'mız adına depolarını bile takip edip ihbar edeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

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