Rusya buğday ihracatını yasakladı, TMO harekete geçti

Rusya, geçtiğimiz günlerde tahıl ihracatını geçici olarak yasakladığını açıklamıştı. Bu kararın Türkiye'yi de etkileyeceği endişesinden dolayı Toprak Mahsulleri Ofisi harekete geçti. TMO, bu hafta 17 Mart’ta 270 bin ton, 18 Mart’ta ise 260 bin ton olmak üzere toplam 530 bin ton buğday için iki ayrı ithalat ihalesi yapacaklarını açıkladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi, bu hafta iki günde 530 bin tonluk iki ayrı buğday ithalatı için ihaleye çıkacaklarını açıkladı. 270 bin tonluk ilk ihalede teklifler 17 Mart'a kadar toplanırken, ikinci ihalede ise 260 bin tonluk buğday ithalatı yapılması bekleniyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi, Mart ayı başında 435 bin tonluk buğday ihalesi açmasının ardından bu kez, toplam 530 bin tonluk iki ayrı buğday ihalesi açtı.

2 GÜNDE 2 İHALE

Bloomberg’e konuşan ticaret kaynakları, TMO’nun buğday ithalatı için iki ayrı ihale açtığını belirtti.

Buna göre 270 bin tonluk ilk ihalede teklifler 17 Mart'a kadar toplanacak. İhalede teslimatların 25 Mart-22 Nisan tarihlerinde alınması öngörülüyor. Bu ihalede İskenderun, Mersin ve İzmir limanlarından 50'şer bin; Derince, Bandırma, Tekirdağ ve Samsun limanlarından 25'şer bin; Trabzon limanından ise 20 bin ton teslimat yapılması planlanıyor.

Ofisin açtığı ikinci ihalede ise 260 bin tonluk buğday ithalatı yapılması öngörülüyor. 18 Mart'a kadar tekliflerin açık kalacağı ihalede teslimatların 28 Mart-22 Nisan tarihlerinde yapılması isteniyor. Bu ihalede İskenderun limanından 75 bin; Mersin ve Samsun limanlarından 50'şer bin; İzmir, Bandırma ve Tekirdağ limanlarından 25'şer bin ve Trabzon limanından 10 bin ton buğday teslimatı planlanıyor.

RUSYA, İHRACATI YASAKLAMIŞTI

Rusya, üçüncü ülkelere beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) de tahıl ihracatını geçici olarak yasaklamıştı.

Açıklamada, "AEB ülkelerine 30 Haziran'a kadar tahıl, üçüncü ülkelere ise beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatı 31 Ağustos’a kadar geçici olarak yasaklanmıştır. Söz konusu ürünlerin ihracatı, insani yardım dahil belirli koşullar içerisinde yine de gerçekleştirilebilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kararın buğday ihtiyacının yüzde 78'ini Rusya'dan karşılayan Türkiye'yi etkilemesi beklenirken uzmanlar, bu kararın Türkiye'de un fiyatlarının artacağını öngörüyor.

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