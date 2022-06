Otomobil fiyatlarına zam! 2022 yılının en yüksek fiyat artışı... 'Daha da artacak'

Otomobil alacaklar için son dakika zam haberi geldi. Mayıs ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalamada yüzde 27 artış gözlendi. Bu artış 2022'nin en yüksek fiyat artışı olarak kayıtlara geçti. Artan taleple birlikte ikinci el otomobil fiyatlarına önümüzdeki günlerde yine zam bekleniyor.

"FİYATLAR DAHA DA ARTABİLİR"

OYDER Başkanı Altuğ Erciş'e göre, katlanarak artan otomobil fiyatları önümüzdeki dönemde daha da yükselebilir.

Erciş, "Şu anda kurun nereye gittiğini göremiyoruz artan enflasyonist etkilerle beraber rakamlar önümüzdeki süreçte daha da artabilir. Rusya Ukrayna krizinin iki üç ay daha sürmesi bu tedariğin iki yıl daha problemli hale gelmesine sebep olabilir" dedi.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 188 bin 764 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti.

Satışlarda nisan ayına kıyasla yüzde 1,4 azalış gerçekleşirken, geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 67 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında ise yüzde 29 artış kaydedildi.

İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YARIDAN FAZLASI SATILDI

Geçen ay ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.

İkinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi mayısta 323 bin 780 oldu. İlana çıkan araçların yüzde 58'i satıldı.

FİYATLAR ARTTI

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 258 modeline ait 2 bin 543 varyantın 2010-2021 model yıllarındaki 100 bin ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, mayısta ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalamada yüzde 27 artış gözlendi. Bu artış 2022'nin en yüksek fiyat artışı olarak kayıtlara geçti.

HİBRİT VE OTOGAZLI SATIŞLARININ PAYI EŞİTLENDİ

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, mayısta en yüksek payı 117 bin 6 adetlik satış ve yüzde 62 payla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 65 bin 456 satış ve yüzde 34,7 payla benzinli, 2 bin 829 satış ve yüzde 1,5 payla hibrit otomobiller takip etti.

Otogazlı otomobillerin payı 2 bin 808 satışla yüzde 1,5 ve elektrikli otomobillerin payı da 665 satışla yüzde 0,4 olarak belirlendi.

EN ÇOK C SEGMENT SATILIYOR

Geçen ay 62 bin 549 adetle en çok C segment araç satıldı. C segmentinden sonra en fazla satış 34 bin 467 adetle B segmentinde gerçekleşti.

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlarda en yüksek paya yüzde 35,7 ile 0 ile 4 yaş aralığındaki araçlar sahip oldu. Ardından yüzde 35,4 payla 5 ile 10 yaş aralığındaki araçlar ve yüzde 28,9 payla da 11-17 yaş üstü araçlar sıralandı.

SATIŞLARDA KİLOMETRE TERCİHLERİ

Satılan araçların kilometre kırılımlarına bakıldığında, satışlardan en yüksek payı yüzde 66 ile 90 bin kilometredeki araçlar aldı.

Bunu, yüzde 15 payla 0-30 bin kilometre, yüzde 10 payla 60-90 bin kilometre ve yüzde 9 payla 30-60 bin kilometre bandındaki otomobiller takip etti.

GÜNLÜK 450 BİNDEN FAZLA İKİNCİ EL ARAÇ DATASI ANALİZ EDİLİYOR

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra OEM'lerin kurumsal 2. el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor. Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor.

Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyor. Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.

