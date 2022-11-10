Otomobil alıp satacaklar aman dikkat! ÖTV indirimi yolda

Üretim ve tedarik sıkıntılarının yanında dolar kurunun da etkisiyle satışların durma seviyesine geldiği otomobil piyasasında ÖTV indirimi için hazırlık başladı. AK Parti'nin hazırladığı torba yasada düzenleme için start verildi.

Çalışmaya göre, sıfır otomobiller için uygulanan matrah limiti yeniden düzenlenerek düşük oranlarda vergilendirilecek.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin de içinde yer alacağı torba yasanın, 2023 bütçesinin Genel Kurul görüşmeleri sonrası Meclis'e gelmesi bekleniyor.

2022 yılı için belirlenen ve güncel olarak uygulanan ÖTV oranları;

Motor silindir hacmi 1600 cm³’e kadar olan;

Matrahı 120 bin TL’yi aşmayan araçlar için %45,

Matrahı 120-150 bin TL arasında yer alan araçlar için %50,

Matrahı 150-175 bin TL arasında yer alan araçlarda %60,

Matrahı 175-200 bin TL arasında yer alan araçlarda %70,

Diğer araçlarda %80,

Motor silindir hacmi 1600-2000 cm³ arasında olan;

Matrahı 170 bin TL’yi aşmayan araçlarda %130,

Matrahı 170 bin TL ve üzeri olan araçlarda %150,

Motor silindir hacmi 2000 cm³’ten azla olan araçlarda %220’dir.

ÖTV oranları nasıl değişti?

ÖTV indirimi, otomobil modellerinin matrahına göre belirlenir. 2022 ÖTV indirimi için yapılan en önemli değişiklik, vergi dilimlerinin artırılmasıdır. Önceden üç vergi dilimi üzerinden ÖTV indirim hesaplama işlemi yapılırken, yeni düzenleme ile birlikte vergi dilimi beşe çıkarılmış; %60 ve %70’lik vergi dilimleri eklenmiştir.

%45’lik ÖTV oranı için geçerli olan 92 bin TL matrah, ÖTV düzenlemesi sonrasında 120 bin TL’ye yükselmiştir. Matrahı 92 bin ile 150 bin TL arasında olan modeller için geçerli olan %50 vergi dilimi, düzenleme ile 120 bin ile 150 bin arasına çıkarılmıştır. %80’lik vergi dilimi içinse 150 bin TL olan matrah sınırı 200 bin TL ve üzeri olacak şekilde güncellenmiştir.

ÖTV indirimi nedir?

Özel Tüketim Vergisi anlamına gelen ÖTV, belirlenen ürün ve mallardan oransal ya da maktu olarak alınan harcama vergisidir. Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde, 4760 sayılı kanunla 2002 yılında uygulanmaya başlanmıştır. ÖTV, ithal edilen veya üretilen ve alıcıya teslim edilen herhangi bir mal ya da ürün için geçerlidir. Mal ya da ürün her el değiştirdiğinde ÖTV ödenmez. Bu bağlamda, motorlu taşıtlarda ÖTV mükellefi ilk satıcılar ve ithalat yapanlardır.

ÖTV indirimi ise matrah limitlerinin değiştirilmesi ile belirli oranlarda bazı mal ya da ürünlere uygulanır. Bu mallar herhangi bir tüketim ürünü olabilir. ÖTV indirimi araçlar için de geçerlidir. Araçlarda ÖTV indirimi sayesinde hem vergi dilimleri hem de matrahlar değişebilir. Bu sayede kişiler, belirlenen araçları daha uygun fiyatlarla satın alabilir.

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