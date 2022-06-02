Osman Çelik'ten Van TSO açıklaması!

Son seçimi Nisan 2018’de yapılan Van Ticaret ve Sanayi Odası ( VAN TSO ) seçimleri kentin gündemini bir yerel seçimden hatta genel bir seçimden daha çok meşgul etmeye devam ediyor. Gerçekleştiği her dönemde kentte büyük yankı uyandıran, kıran kırana geçen Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri bir kez daha yoğun bir şekilde konuşulmaya başlandı. Her seçim döneminde seçime aylar kala başlayan seçim yarışı bu yıl da yine çok erken başladı. Seçime aylar hatta yıllar kala iş insanları “adaylıklarını” açıkladı. Yine bütün bu sıcak gündemin içerisinde acaba ‘ortak aday’ olacak mı olmayacak mı sorusu da güncelliğini koruyor. Daha önce VAN TSO’ da Başkan Yardımcılığı ve vekilliği görevini de yapmış, Van ve Ankara’da faaliyetlerini yürüten, daha önceki demeçlerinde ortak aday fikrinin savunucusu olduğunu belirten ve adı ortak aday olarak çokça gündemde olan ve dillendirilen iş insanı Osman Çelik önemli açıklamalarda bulundu.

“KENTİMİZİN AKL-I SELİME SÜKÛNETE İHTİYACI VAR “

Başkan Çelik, oda seçimlerinin kentin öncelikli gündemi olmasını bu aşamada doğru bulmadığını belirterek, “Şehrimizde kimin ağzını açsanız son zamanlarda oda seçimlerinden bahsediyor. Daha seçimlere normal takvim işlerse 6 ay var. Bu seçim yarışı baktığımızda çok önceden başladı. Bu kadar büyük sorunların olduğu ekonominin, eğitimin, kalkınmanın sonlarda yer aldığı bir şehirde bu yarışın bu kadar kızışması ve erken başlaması bence doğru değil. Zaten esnafımız, tüccarımız zorlu bir süreçten geçiyor. Bizimde amacımız, önceliğimiz tüccarımızı, esnafımızı seçim havasına sokmadan ortak akılla, kentin menfaatlerini de düşünerek bir çatı adayı olabilirim çalışması içerisinde olduk. Ben ve arkadaşlarım hiçbir beklenti içerisinde olmadan tek amacımız ilimizin en büyük ve güçlü STK’sı olan Ticaret ve Sanayi Odası marifetiyle hem toplumsal olaylara kayıtsız kalmamak, hem objektif olmak, herkese eşit mesafede olmak ve olumlu bir hava estirmekti. Tabii ki seçimler konuşulacak, yarış da olacak ama bu kadar erken kenti bu gündem ile meşgul etmek bence kimseye bir şey kazandırmaz. Kentimizin akl-ı selime, sükûnete ihtiyacı var.” Dedi.

“TAKIM TUTAR GİBİ FANATİK SÖYLEMLER VAR!”

Mevcut durum açısından kentte bir kutuplaşma olduğunu ve kutuplaşmayı zararlı bulduğunu ifade eden başkan Çelik, “Bakıyorsunuz iş dünyasındaki dostlarımız çok radikal söylemlerde bulunuyorlar. Bu söylemde kişiler belli yaşta, belli ticari birikimi olan saygın insanlar. Ama bunun şehirde kutuplaşmaya sebep olduğunu görmüyorlar galiba. Takım Tutar gibi fanatik söylemler var. Bu söylemler açıkçası beni korkutuyor. Buna gerek yok. Kutuplaşma bizlere bir şey kazandırmaz. Başka şehirlere baktığımızda hatta ülkenin metropol, megapol şehirlerine baktığınızda dahi böylesi bir durum yok. Yani güzelim şehirde son yıllarda TSO seçimleri resmen sanki bir arenada yapılıyor. Sanki gladyatörler var. Ben bunu doğru bulmuyorum. Bunu bütün dostlarıma söylüyorum.” sözlerini sarf etti.

“ÖNEMLİ OLAN UZLAŞI KÜLTÜRÜ”

Başkan Çelik, ‘ortak aday’ üzerinden başkan adayı olma fikrinin de ortadan kalktığını aktararak sözlerini şöyle sürdürdü : “Şahsım açısından söylemem gerekirse hiçbir zaman her gün medya ve basın yoluyla gündem olayım, konuşayım derdinde olmadım. Kıymetli dostlarım, iş insanları benim bu süreçte ‘arabulucu’ rolü üstlenerek ‘ortak aday’ olmamı istediler. Bende bu yoğun talep karşısında bu konuyu düşündüm. Çünkü, gerçek anlamda kadirşinas, iş erbabı dostlardan bu yönde bir teveccüh vardı. Ben zaten bu katı, ketum ortamı yumuşatmak için bunu düşündüm. Ama baktım ki kimse şehrin menfaatleri için bir adım geri atmıyor. Herkes ben merkezli düşünürse böyle bir düşünce ile kentimizi bir adım ileri taşıyamayız. Yani bunun örnekleri var. Başka şehirlerde ortak adaylar birleşip, kendi içerisinde uzlaşıyor. Biz bu uzlaşıları sağlamadıkça kentimiz kaybeder. Yanlış anlaşılmasın ben illaki Osman Çelik olsun demiyorum. Yani isimler çok önemli değil. Önemli olan uzlaşı kültürüdür. Ama ben başkan adayı olmayacağım.”

“ÇELİK: OLUP BİTENİ YAKİNEN TAKİP EDECEĞİZ “

Yapılacak seçimlerde taraf olmadığının da altını çizen Çelik, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Seçimlere hatrı sayılır bir süre var. Bu sürede ne grup bazlı başkan adaylığı ne de bildiğimiz anlamda bir başkan adayı olmayacağım. Durumu tabiri caizse kendi köşemden izleyeceğim. Dostlarımız var, her birinin başkan adayı başka. Hepsi kendi çalışmalarını yürütüyor. Benim burada herhangi bir tarafı tutmam doğru olmaz. Kararımı bekleyen dostlar vardı. Ben gerçekten ‘ortak aday’ fikri üzerinde uzlaşı olsun diye çaba gösterdim. Ama dostlarımız bilsin ki çabamız sonuçsuz kaldı. Şahsımız için değişen bir durum yok. Şirketlerimiz başında, işlerimizi Van’da ve Ankara’da yürütüyoruz ve yürütmeye de devam edeceğiz. Bütün iş insanlarımız kıymetlidir. Hepsine başarılar diliyorum. Kendi köşemizden olup biteni yakinen takip edeceğiz. Elbette ki kendimizi bu süreçten tamamen soyutlayamayız. Ama izlemek en doğru karar olacak. ‘Kazanan Van olsun’ istiyorum. Tüm adaylara başarılar dilerim.”