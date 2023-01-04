Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası’nda ödeme seçenekleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detayları ortak basın toplantısıyla duyurdu.

Kampanyanın ödeme seçeneklerini ise Bakan Nureddin Nebati anlattı.

İlk yıl taksit tutarı 4 bin 410 lira

Normal şartlarda 1,20 faizle çekilen 1 milyon liralık kredi için 13 bin 587 lira aylık taksit ödeyen vatandaşın cebini, bu kampanya rahatlatacak.

Buna göre konut için yüzde 0,69'luk faizle çekilen kredinin aylık ödemesi ilk yıl 4 bin 410 olacak.

"İlk 3 yıl hanehalkı geliri de baz alınmak suretiyle Hazine taksit desteği sağlamış olacağız. Zaten çok iyi bir oranla veriyoruz." diyen Bakan Nebati, şöyle devam etti:

"Yıllık 52 bin 922 liralık bir ödeme"

"Yani 13 bin 587 liralık bir taksit ödemesi yapılması gerekirken 0,69 ile taksitin ilk yılında 4 bin 410 liralık bir ödeme olacak. Yıllık 52 bin 922 liralık bir ödeme oluşuyor. Ve hanehalkı gelirini 15 bin lira olarak varsaydığımızda 15 bin liralık bir geliri olanı, yüzde 30’luk bir ödeme payı ile konut sahibi oluyor.

İkinci yıl 5 bin 400 lira, üçüncü yıl 6 bin 480 lira

İkinci yıl bunu Hazine desteğiyle 5 bin 400 liraya çıkarıyoruz. Üçüncü yılda bir miktar daha artırıyoruz. 6 bin 480 lira yapıyoruz. Bu kirada olan, ev sahibi olmaya çalışan vatandaşımız ilk 3 yılda konut sahibi oluncaya kadar yerleşinceye kadar bütün yükünü biz almış oluyoruz.

Kira ödüyormuş gibi..

Vatandaş sanki kira ödüyormuş gibi girmiş olacak. Çok ciddi bir şekilde ödeme kolaylığı sağlanmış olacak.

Son 8 yılda taksit tutarı 12 bin 697 lira olacak

Dördüncü yılda 10 bin 315 liralık taksite çıkıyor. Burada da azami olarak hane gelirinin yüzde 39’luk kısmı kadar ödeme yapmaya başlıyor. Ve her geçen yıl 10 bin 315 lira sabit kalmak kaydıyla son 8 yılda 12 bin 697 liraya çıkarılarak tüm ödeme miktarı 1 milyon 909 bin liraya gelmiş oluyor.

Kredide 1,20 ile 0,69 arasındaki fark

Şu anda 1,20 ile aynı şartlarda bir ev almaya kalkanın ödediği miktar 2 milyon 445 bin lira bizim ortaya koymuş olduğumuz bu kampanya ile 1 milyon 909 bin lira para ödemiş olacak. Ve eve çok rahat bir şekilde girecek.

Birinci, ikinci ve üçüncü bölgedeki azami gelirler

Birinci bölgede azami geliri 80 bin lira, ikinci bölgede azami geliri 65 bin lira ve üçüncü bölgede azami geliri 45 bin lira olanların faydalanacağı bir kampanya bu. Ve bu kampanya içerisinde orta gelir grubunu hedeflediğimiz çok açık."

Ensonhaber