Mutfak tüpüne zam geldi! İşte 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı
LPG zammı, 12 kilogramlık mutfak tüplerine 6 liralık fiyat artışı olarak yansıdı.
LPG'ye gelen zam mutfak tüpüne de yansıdı. Tüp fiyatı 6 liralık zamla 315 lira oldu.
LPG fiyatına bugün itibariyle 28 kuruş zam yapıldı. LPG zammı, 12 kilogramlık mutfak tüplerine 6 liralık fiyat artışı olarak yansıdı. Zamdan önce 309 liraya satılan mutfak tüpleri bugün itibarıyla 315 liraya yükseldi.
10 yıl önce 65 liraya satılan mutfak tüpünün Ocak 2021'deki fiyatı ise 215 liraydı.
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