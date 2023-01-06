Murat Kurum açıkladı: İkinci el konutlar için de kampanya geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat'taki TOKİ konutlarının teslimi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Konut kampanyaları ile vatandaşın ev sahibi olması kolaylaştırılırken, her geçen gün bir düzenleme daha geliyor.

Bakan Kurum bu kez de ikinci el konut satışlarının ele alınacağı müjdesini verdi.

"İkinci el konutların alınabilmesi için de çalışmalar yapacağız"

Bakan Kurum uygun kredi faiz oranının başka projelerde de uygulanıp uygulanmayacağı sorusu üzerine, "Yeni Evim projesindeki vade oranları yeni konutlar için. İkinci el konutları vatandaşlarımızın alabilmesi için de çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kurum, o açıklamalarının devamını şöyle aktardı;

"Vade oranları ilk el konutlar için vatandaşımızın bir taraftan konut almasını sağlayacak bir taraftan da konut arzını artacak bir kampanya.

Akabinde ikinci el konutlarla ilgili vatandaşlarımızın alabilmesi için çalışmaları da yapacağız.

Tüm dünyada sosyal konut anlayışı rafa kaldırılmışken biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın yanındayız."

Ensonhaber