MTV’de 2023 oranı belli oldu! Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? İşte detaylar...

Yeniden değerleme oranı her yıl ehliyetten pasaport ücretlerine, MTV'den emlak vergisine, yurt dışından getirilen telefon vergisine kadar birçok kalemde artışa neden oluyor. Bu yıl belirlenen yeniden değerleme oranını yüzde 122,9 olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullandı

Yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya azaltma yetkisi bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ndeki oranı yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e düşürdü.

Yılda iki kere ödenmesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksidi ocak ayında ikincisi ise temmuzda ödeniyor.

Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor?

Gelin bu oranlara daha yakından bakalım.

2023 yılında MTV ne kadar olacak

2022 yılında 1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin vergisi 1313 liraydı. Yeni yıl itibarıyla 2 bin 120 lira olacak.

1301 – 1600 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobil vergisi 2 bin 517 liradan 4 bin 64 liraya yükselecek.

1601 – 1800 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobilin vergisi 4 bin 445 lira iken yeni yıl itibarıyla 7 bin 178 lira olacak.

1801 – 2000 motor silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki araçların vergisi 7 bin 3 liradan 2023 yılında 11 bin 309 lira olacak.

01.01.2018 sonrası tescil

0-1300 motor

Matrahı 70 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktı

Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası

1-3 yaş - 1.443 lira - 2 bin 330 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktı

Matrahı 123.700 lira ve üstü

1-3 yaş - 1.576 lira - 2 bin 545 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı

1301-1600 motor

Matrahı 70 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 2.287 lira - 3 bin 693 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1.715 lira - 2 bin 769 TL'ye çıktı

1301-1600 cc Matrahı 70 bin 600 - 123 bin 700 lira arası

1-3 yaş - 2.518 lira - 4 bin 66 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1.888 lira - 3 bin 49 TL'ye çıktı

1301-1600 cc

Matrahı 123 bin 700 lira ve üstü

1-3 yaş - 2 bin 746 lira - 4 bin 434 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 2 bin 59 lira - 3 bin 325 TL'ye çıktı

1601-1800 cc

Matrahı 177 bini aşmayanlar

1-3 yaş - 4 bin 445 lira - 7 bin 178 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 3 bin 476 lira - 5 bin 613 TL'ye çıktı

Matrahı 177 bini aşanlar

1-3 yaş - 4 bin 851 lira - 7 bin 834 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 3 bin 790 lira - 6 bin 120 TL'ye çıktı

1801-2000 cc

Matrahı 177 bin lira

1-3 yaş - 5 bin 603 lira - 9 bin 48 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 4 bin 315 lira - 6 bin 968 TL'ye çıktı

Matrahı 177 bin lira ve üstü

1-3 yaş - 7 bin 4 lira- 11 bin 311 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 5 bin 886 lira - 9 bin 505 TL'ye çıktı

mtv

2001 - 2500 cc

Matrahı 221 bin lira

1-3 yaş - 10 bin 506 lira - 16 bin 967 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 7 bin 628 - 12 bin 319 TL'ye çıktı

Matrahı 221 bin lira ve üstü

1-3 yaş - 11 bin 463 lira - 18 bin 512 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 8 bin 320 lira - 13 bin 436 TL'ye çıktı

2501 - 3000 cc

Matrahı 442 bin 300 lira

1-3 yaş - 14 bin 649 lira - 23 bin 658 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 12 bin 745 lira - 20 bin 583 TL'ye çıktı

Matrahı 442 bin 300 lira ve üstü

1-3 yaş - 15 bin 983 lira - 25 bin 812 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 13 bin 903 lira - 22 bin 453 TL'ye çıktı

4001 cc ve yukarısı

Matrahı 840 bin 700 lirayı aşmayan

1-3 yaş - 57 bin 415 lira - 92 bin 725 TL'ye çıktı

Matrahı 840 bin 700 lirayı aşan

1-3 yaş - 62 bin 634 lira - 101 bin 153 TL'ye çıktı

01.01.2018 öncesi tescil

4-6 yaş

0-1300 cc

2022 MTV: 916 Lira

2023 MTV: 1479 Lira

1301-1600 cc

2022 MTV: 1715 Lira

2023 MTV: 2769 Lira

4-6 yaş

1601-1800 cc

2022 MTV: 3158 Lira

2023 MTV: 5100 Lira

1801-2000 cc

2022 MTV: 4904 Lira

2023 MTV: 7919 Lira

7-11 yaş

0-1300 cc

2022 MTV: 512 Lira

2023 MTV: 826 Lira

1301-1600 cc

2022 MTV: 995 Lira

2023 MTV: 1606 Lira

7-11 yaş

1601-1800 cc

2022 MTV: 1860 Lira

2023 MTV: 3003 Lira

1801-2000 cc

2022 MTV: 2882 Lira

2023 MTV: 4654 Lira

16 yaş ve yukarısı

0-1300 cc

2022 MTV: 136 Lira

2023 MTV: 219 Lira

1301-1600 cc

2022 MTV: 270 Lira

2023 MTV: 436 Lira

Ensonhaber