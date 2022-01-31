MTV ödemelerinde son gün!

2022 MTV oranları yeni yıl düzenlemeleriyle belirlendi. Bir yıl içerisindeki dolar kurunun değişimi ve enflasyon sonrası MTV oranlarında da değişikliğe gidildi. Aynı zamanda hükümetin MTV politikasının değişmesi sebebiyle de oranlar değiştirildi. Şimdiyse MTV ilk taksit ödemeleri yaklaştı.

NEDİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, motorlu kara taşıtların emisyon oranına, aracın yaşına ve koltuk sayısına bakılarak, Gelir İradesi Başkanlığı’nca her yıl tekrardan değerleme oranına göre tutarları belirlenen taşıt vergisidir. Bir takvim yılı içerisinde belirli periyotlarla ödenmesi zorunlu olan, şartları Karayolları Trafik Kanunu tarafından belirlenen ve trafik şubelerinde kaydı bulunan motorlu taşıtlardan alınan bir vergidir. Sadece kara araçları değil aynı zamanda uçak, gemi, helikopter gibi araçlardan da vergi alınır.

NE ZAMAN ÖDENİR?

Trafik sicil kaydı başlandığından beri araç sahibi bu vergiyi ödemeye mükelleftir. Şahıslar bu zorunluluk doğrultusu altında her takvim yılının Ocak ayında bir defa, Temmuz ayında da bir defa iki eşit taksit şeklinde ödenmesi zorunludur. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ne kadar ödeneceği, aracın modeline ve boyutuna direkt olarak bağlantılıdır. Birçok banka MTV hesaplama işlemini gerçekleştirebilir.

NASIL ÖDENİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne mükellef olan insanların birçok ödeme yöntemi bulunmaktadır. MTV, e devlet üzerinden ödeme yapılabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait sitesi üzerinden "Borç Sorgulama ve Ödeme" kısmından yapılabilir. Ödeme kredi kartı ve kredi kartı ile yapılır. Aynı zamanda vergi daire müdürlüklerinde yapılabilir.

2022 GECİKME FAİZİ NE KADAR?

Eğer 31 Ocak 2022 tarihine kadar ilk taksiti ödemeyen vatandaşlar, gecikmenin yaşandığı her ay için yüzde 1,6 oranında gecikme faizi ile karşılaşabilir.

MTV HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

MTV hesaplama, motor hacmi, aracın yaşı ve ilk tescil tarihine göre yapılır. Motor hacmi arttıkça MTV tutarı da artar ve aracın yaşı arttıkça da MTV tutarı düşer. Haber365