Motorine gece yarısı indirim geldi
Brent petrolün varilinin 100 doların altına düşmesi sonrası Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Bu kapsamda gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 4 kuruş indirim yapıldı.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 doların üzerini gören brent petrol, diyalog çabalarının oluşması sonrası petrolün varili 98 dolara kadar düştü. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 4 kuruş indirim geldi.
MOTORİN FİYATLARI
İndirimin ardından motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 21,24 liradan 20,2 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 21,32 liradan 20,28 liraya düştü.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|34
|75
|2. Bodrumspor
|34
|67
|3. 1461 Trabzon FK
|34
|67
|4. Sivas Belediyespor
|34
|60
|5. Afjet Afyonspor
|34
|59
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|34
|59
|7. Çorum FK
|34
|58
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|33
|56
|9. Somaspor
|33
|49
|10. İnegölspor
|34
|49
|11. Ankaraspor
|34
|47
|12. Etimesgut Belediyespor
|34
|41
|13. Sarıyer
|34
|39
|14. Serik Belediyespor
|34
|39
|15. Diyarbekirspor
|34
|38
|16. Adıyaman FK
|34
|35
|17. Turgutluspor
|34
|34
|18. Ergene Velimeşespor
|34
|28
|19. Niğde Anadolu FK
|34
|22
|20. Kahramanmaraşspor
|34
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|32
|72
|2. Fenerbahçe
|32
|59
|3. Konyaspor
|32
|58
|4. Başakşehir
|32
|53
|5. Adana Demirspor
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|52
|7. Beşiktaş
|32
|50
|8. Hatayspor
|32
|48
|9. Antalyaspor
|32
|47
|10. Karagümrük
|32
|46
|11. Kasımpaşa
|32
|41
|12. Sivasspor
|32
|41
|13. Gaziantep FK
|32
|41
|14. Galatasaray
|32
|41
|15. Kayserispor
|32
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Altay
|32
|29
|18. Rizespor
|32
|29
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. İstanbulspor
|29
|51
|5. Eyüpspor
|30
|50
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|30
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|29
|38
|11. Keçiörengücü
|29
|38
|12. Gençlerbirliği
|29
|38
|13. Boluspor
|29
|35
|14. Menemen Belediyespor
|29
|35
|15. Altınordu
|30
|35
|16. Denizlispor
|29
|33
|17. Kocaelispor
|29
|33
|18. Bursaspor
|29
|31
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Crystal Palace
|31
|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Brentford
|32
|36
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21