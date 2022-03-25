Motorin stoku alarm veriyor! 'Sadece 40 günlük ihtiyacı karşılayabilir'

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın birinci ayı geride kalırken Avrupa’da Rusya’ya olan enerji bağımlılığının azaltılması için arayışlar devam ediyor. Rusya Avrupa’nın motorin ihtiyacının yüzde 20’sini karşılarken kıtada, yaptırımlar nedeniyle motorinin biteceğine dair endişeler büyüyor. Bloombergt HT’de yer alan habere göre Avrupa’nın sadece 40 gün yetecek kadar motorin stokunun kaldığı ifade ediliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı’na göre savaş başlamadan önce Ocak sonunda Avrupa ülkelerinde toplam 247,4 milyon varil dizel bulunuyordu. Bu rakamın, kıtada hiç dizel üretilmese ya da ithal edilmese dahi 40 gün boyunca ihtiyacı karşılayacağı düşünülüyor. Avrupalı ülkelerin ne kadar ciddi bir sorun yaşayabileceği Rusya’dan gelen arzın başka ülkelerle ne kadar hızlı bir şekilde değiştirilebileceğine bağlı olduğu belirtiliyor.

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Bununla birlikte bu stokların tüm ülkelere orantılı bir şekilde de dağıtılmadığı biliniyor. Finlandiya ve Danimarka’nın kamu ve özel depolarda altı aydan fazla yetecek stoku varken İngiltere ve Norveç’in 30 gün yetecek kadar stoku olduğu belirtiliyor.

İNGİLTERE’DE DE STOKLAR TÜKENMEK ÜZERE

Pandemi öncesi İngiltere dizel ihtiyacının yarısını ithalattan karşılıyordu ve bu miktarın üçte biri Rusya’dan geliyordu. Yaptırımlar sonrası İngiltere eğer stoklarını tüketmek istemiyorsa günlük 100 bin varillik eksiğin karşılanması için başka bir kaynak bulunması gerekecek. Yine de ada ülkesinin durumunun sahip olduğu çeşitli tedarik kaynaklarından dolayı o kadar da kötü olmadığı düşünülüyor.

Rus tedarikine bağımlı olan ülkeler hatta bölgelerin daha büyük sorunlar yaşaması bekleniyor. Avrupa’nın en büyük dizel tüketicisi olan Almanya bu konuya iyi bir örnek olabilir. Ülkenin güney kısmı kendini İtalya ve Fransa’daki rafineriler aracılığıyla ve batı kısmı Rotterdam ve Wilhelmshaven limanları aracılığıyla besleyebilirken, büyük oranda Rus petrolüne bağımlı olan doğu kısmının petrol akışının durması durumunda en büyük darbeyi yiyeceği düşünülüyor.

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