Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Ödemeler bugün hesaplara yatırılıyor
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemeleri bugün başlıyor. İşsizlik sigortası, engelli maaşı ve yaşlılık aylığı ödemeleri de cuma günü hesaplara yatırılacak.
Aylığını 17 ve 21 Nisan tarihleri arasında alan 4/A'lı işçi emeklilerine ikramiye ödemeleri de bugün yapılacak. 22 ile 26 Nisan arasında aylık alanların ödemeleri ise perşembe günü hesaplarına yatırılacak. 4/B'li Bağ-Kur emeklileri için ödemeler haftanın son iş günü yapılacak. 4/C'li memur emeklilerine hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı aylıkları cuma ödenecek
YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI
Yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri erkene alındı. Nisan ayı işsizlik sigortası ödemeleri de Ramazan Bayramı nedeniyle öne çekildi. İşsizlik sigortası maaşı 29 Nisan'da hesaplara yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemeleri PTT üzerinden gerçekleştirilecek. Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de dün, emekli maaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu. A Haber'e konuşan Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Ayrıntıları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" dedi.
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