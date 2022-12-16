Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası Aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre yıl sonu enflasyon ve dolar/TL beklentileri de açıklandı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 19,54 TL iken, bu anket döneminde 18,78 oldu. Aralık anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 68,06'dan yüzde 66,80'e indi. TCMB’nin yıl sonu enflasyon beklentisi netleşirken zam formülleri bir bir ortaya çıkmaya başladı.

EKONOMİ 16.12.2022, 10:22 16.12.2022, 14:00
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayımlandı. Piyasanın enflasyon ve dolar kurundaki beklentisi belli oldu. Buna göre bir önceki raporda yüzde 68,06olan yıl sonu enflasyon tahmini bu raporda 66,80 oldu. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi de 6 aylık enflasyonun, dolayısıyla zam oranının ipucunu verdi. Ocak 2023 zammı için geri sayım başlarken milyonlarca kişinin yakından takip ettiği veri de gelmiş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasan Katılımcıları Anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 66,80'e indi. Geçtiğimiz ay beklenti yüzde 68,06 seviyesindeydi.

İŞTE YIL SONU DOLAR TAHMİNİ
Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 19,54 TL iken, bu anket döneminde 18,78 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 23,35 TL ve 22,77 TL olarak gerçekleşti

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