Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bugün saat 14.00'te gerçekleşen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yılın ikinci politika faizi kararını paylaştı.

FAİZ YÜZDE 14 OLARAK UYGULANIYOR

TCMB, geçen yıl gösterge faizi eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplam 500 baz puan indirime giderek, yüzde 14 seviyesine çekmişti. Merkez Bankası'nın geçen ay gerçekleşen son toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.

BEKLENTİ FAİZİN SABİT BIRAKILMASI YÖNÜNDEYDİ

Bu kez de ekonomist ve analistlerle gerçekleştirilen bütün anketlerde, faizin yüzde 14'te sabit kalacağının sinyalleri verildi. Bloomberg'ün 22 ekonomistle yaptığı anket de faizin sabit tutulacağı yönünde oldu.

Söz konusu ekonomistler, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın şubat ayı toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesini bekliyoruz. Ana politika aracı değişmeden TCMB'nin ihracat yapan sektörler için zorunlu karşılıklar ve reeskont kredileri gibi alternatif politika araçlarına daha fazla itimat etmesini bekliyoruz." dedi.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, enflasyonun bu yıl kademeli olarak yavaşlayacağına ilişkin tahmini hatırlatıldı.