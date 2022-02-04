Memur ve emeklilere ek zam verilecek mi?

Emekli ve memur maaşlarına yönelik yapılan zam Ocak ayı enflasyon oranıyla başlamıştı. Memurlara yönelik yapılan toplu sözleşmenin yanında enflasyon farkını da içeren zam anlaşmasıyla birlikte Ocak ayı enflasyon farkı yüzde 11.10 olarak belirlendi. Buna göre memurlar, ilk aydan itibaren enflasyon farkını almaya hak kazanmış oldu.

Bununla birlikte 3600 ek göstergenin devreye girmesi durumunda emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarına en az yüzde 18 ile yüzde 22 arasında bir katkının olması bekleniyor. Tahmini rakamlara göre, 4 bin 600 lira olan bir kişinin emekli maaşı ek gösterge ile birlikte 5 bin 520 lira olabilecek. Öte yandan 25 yıl görev süresini doldurmuş memur için verilecek emekli ikramiyesi 128 bin liradan, 153 bin 620 liraya yükseltilecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ FARKI TEMMUZ AYINDA ALACAK

Ocak ayı enflasyon farkı yüzde 11.10 olarak belirlenmesi ile memurlara 3.6 oranında enflasyon farkını almaya hak kazanmış oldu. Memur ve memur emeklileri bu farkı Temmuz ayında almaya başlayacak.

2022 ve 2023 YILI ZAMLARI BELLİ

Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayında 7.5, ikinci kısmında ise yüzde 7 olarak zam alacak. 2023 yılının ilk yarısı için yüzde 8 olurken bu durumun ikinci yarısında yüzde 6 olarak belirlendi.

EN DÜŞÜK MAAŞ 6429 LİRA

Son yapılan zamların ardından en düşük memur maaşı 6429 lira olarak belirlendi. Buna göre en düşük memur emeklisi maaşı da 4289 lira oldu.

3600 EK GÖSTERGE İLE MAAŞLARDA ARTIŞ YAŞANACAK

Ülkemizde 3600 ek gösterge düzenlemeleriyle birlikte emekli maaşlarında artış yaşanacak. Bu çalışmaya göre, memur ve memur emeklisinin maaş durumu ne kadar yüksekse düzenlemeyle birlikte ek gösterge de o kadar yüksek olacak. 3600 ek gösterge ile memur ve memur emekli maaşlarında ve ikramiyelerinde ciddi bir artış görülecek. Öte yandan bu düzenlemeyle birlikte maaşlara bir kez daha zam gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, ek göstergeler hakkında çalışmalarını sürdürüyor.

3600 EK GÖSTERGE EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR YANSIYACAK?

3600 ek göstergenin devreye girmesi durumunda emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarına en az yüzde 18 ile yüzde 22 arasında bir katkının olması bekleniyor. Tahmin edilen rakamlara göre, bu çalışmanın devreye girmesinin ardından 4 bin 600 lira maaş alan bir kişi ek gösterge ile birlikte maaşı 5 bin 520 olacak. 25 yıl görev süresini doldurmuş memur için verilecek emekli ikramiyesi 128 bin liradan, 153 bin 620 liraya yükseltilecek.

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