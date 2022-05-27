Kripto parada yeni vurgun iddiası: 15 bin abone büyük korku içinde

Kripto para piyasasında ortaya çıkan yeni vurgun iddiası kullanıcıları tedirgin ediyor. Türkiye'de 15 bin kullanıcısı olan kripto para borsası Bitexnova, adını bir hafta önce Bitexova olarak değiştirdi. Türk yatırımcıların 250 milyon liradan fazla yatırımının olduğu belirtilen borsadan işlem yapılamıyor. Uzmanlar, merkezi Türkiye'de olmayan ve sermayesine güvenilmeyen kripto borsalarına yatırım yapılmaması konusunda uyarıyor

EKONOMİ 27.05.2022, 09:19
Kripto parada yeni vurgun iddiası: 15 bin abone büyük korku içinde

Türkiye'de kripto para borsasında alım satım yapan 4 milyondan fazla yatırımcı, piyasa şartları gereği değer kayıpları ile mağdur olurken, bir de vurgunlarla uğraşıyor. Son 1 ayda 1 trilyon dolar eriyen kripto paralar, sermayesi güçlü olmayan borsaların batmasına da sebep oluyor. Türkiye'de Thodex ve Vebitcoin gibi batan şirketlere yenilerinin ekleneceği tahmin ediliyor.

Özellikle sermayesi Türkiye'de bulunmayan ve merkezi yurt dışında olan borsalar alarm veriyor. Mesela son bir haftadır 15 bin Türk yatırımcısı bulunan Bitexnova (bir hafta önce Bitexova olarak adı değiştirildi) borsasından alım satım yapılamıyor.

Sosyal medya ve internette yüzlerce şikayet bulunuyor. Türk yatırımcılar, para çekimi ile ilgili bir muhatap bulamadıklarını ve paralarının battığını iddia ediyorlar. Sadece bu borsada Türk yatırımcıların 250 milyon TL'den fazla parasının bulunduğu tahmin ediliyor.

SİTE KAPANIRSA HERKES BATAR
Uzmanlar, merkezi Türkiye'de olmayan ve sermayesine güvenilmeyen kripto borsalarına yatırım yapılmaması konusunda uyarıyor. Merkeziyetsiz yapısı sebebiyle yatırımların bir anda buhar olabileceğini belirten uzmanlar "Yasa dışı bahis sitelerinde yaşanan aynı durum kripto borsalarda da yaşanıyor. Nasıl ki, yurt dışı merkezli bir site üzerinden bahis yaptığınızda kazandığınız ikramiyeyi alamama durumu varsa, aynı şey bu tür kripto borsalar için de geçerli. Sitenin kapanması durumunda kimseye ulaşamıyorsunuz" dedi.

MAĞDUR SAYISI ARTIYOR
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Geçtiğimiz hafta İstanbul'da iki genç, bir kripto para uygulaması üzerinden al-sat işlemi yaptığı esnada, işlemlerinin uygunsuz görülmesi üzerine hesapları bloke edilerek devre dışı bırakılmıştı. Uygulamaya girişleri engellenen gençlerin, hesapta bulunan toplam 200 bin lirası da buhar oldu.

Kimlik numaralarıyla sisteme giriş yapmaya çalıştıkları esnada "Hakkınızda Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" mesajını gören gençler, hayatının şokunu yaşadı. Yaşanan olay sonrası durumu yargıya taşıyan iki genç, haklarında bir suç duyurusu olmadığını öğrenirken, firma yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerden ise herhangi bir geri dönüş alamadı. Onlarca kişinin mağdur olduğunu iddia eden gençler, yaklaşık bir yıldır paralarını geri alamadıklarını belirtti.

ÖLÜ COIN ARTIYOR
Sabit coin'lerde yaşanan çöküşün etkileri devam ediyor. Dünyada şu anda 10 bin 272 adet aktif olarak kullanılan kripto para bulunuyor. Analiz sitesi "99Bitcoins" verilerine göre, nisan itibarıyla ölü coin'lerin sayısı 1.700'ü geçmiş durumda.

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