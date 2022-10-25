KOSGEB'ten faizsiz teminatsız 300 Bin TL! İşte başvuru şartları

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni bitiren, başvuru tarihinde 35 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara, KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Halkbank'a sunmaları durumunda 300 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

Değişiklik öncesinde, faizsiz kredi imkanı 30 yaşını tamamlamamış esnaf ve sanatkarlara 100 bin liraya kadar sağlanmıştı.

Öte yandan, kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkarlara geriye dönük 1 yılda en fazla 3 defa faiz indirimli kredi imkanı sağlanacak ve toplamda geri ödemesi devam eden faiz indirimli kredi hesap sayısı üçü geçemeyecek. Daha önce bu sayı iki ile sınırlandırılmıştı.

Karar, 11 Ekim 2022'den tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, tarımsal üretime yönelik kredi paketlerine ilişkin de paylaşımda bulundu.

Bakan Nebati, tarımsal üretim kredisinin üst limitinin de artırıldığını bildirdi.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilere kullandırılan geleneksel (yaygın) bitkisel üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limitinin de 200 bin liraya çıkarıldığını hatırlatarak, "​​​​​Esnafımıza, çiftçimize, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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