Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Orta gelirliye 'yeni evim' desteği kapsamında hazırlanan Konut Finansman Paketi'ne ilişkin düzenleme TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.

EKONOMİ 26.01.2023, 00:48 26.01.2023, 00:51
Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

İlk defa ev sahibi olacak vatandaşların heyecanla beklediği haber geldi..

Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme ile ilk defa ev sahibi olacaklara önemli kolaylıklar getiriliyor

Bankalara nakit aktarılacak
Gerçek kişilerin konut finansmanı taksit ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla taksitlere katkı sağlanacak.

Bunun için Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla ilgili bankalara nakit kaynak aktarılacak.

Daha önce satılmamış ve yüklenici firmaların mülkiyetinde olan konutlarla henüz başlamamış veya yapımı devam eden projelerden konut edineceklere katkı sağlanabilecek.

Konut finansmanı nasıl sağlanacak
Henüz başlamamış veya yapımı devam eden konut projeleri açısından mülkiyeti yüklenici firmalara geçecek konutlara ilişkin sağlanacak finansmanlar da bu kapsamda değerlendirilecek.

Gayrimenkul geliştiricileri de yüklenici kabul edilecek.

Geçici hesaplara aktarılacak
İlk 3 yıldaki finansman taksit tutarının gerçek kişinin hane gelirinin yüzde 30'unu aşan kısmı kadar miktar, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenek tertibinden katkı olarak aktarılacak.

Konut satış bedeli üzerinden yüzde 5 katkı payı, yüklenici firma hesabından veya finansman tutarından tahsil edilerek finansmanı sağlayan bankalarda geçici hesaplara aktarılacak.

Katkılar; yeterli ödeme gücüne sahip olduğu bankalarca değerlendirilen ve katkı talebinde bulunan gerçek kişilere yönelik konut finansmanı için sağlanacak.

Satılmamış, başlanmamış ya da devam eden projeler
Cumhurbaşkanı, uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin diğer hususları belirlemeye yetkili olacak.

Daha önce satılmamış ve yüklenici firmaların mülkiyetinde olan konutlarla henüz başlamamış veya yapımı devam eden projelerden konut edineceklere katkı sağlanabilecek.

Cumhurbaşkanı süreyi uzatabilir
Edinilen taşınmazlar, finansmanı sağlayan bankanın talebi üzerine finansman tarihinden itibaren 5 yıl süreyle tescilsiz iktisap halleri hariç devir ve temlik edilemeyecek, satış vaadine konu edilemeyecek.

Konut finansmanları 31 Aralık 2023 tarihine kadar kullandırılabilecek, Cumhurbaşkanı bu süreyi 31 Aralık 2024'e kadar uzatmaya yetkili olacak.

Aşama aşama gidilecek
İlk aşamada 2 milyon liraya kadar yüzde 0,69; 2 milyon lira ile 4 milyon lira arası için yüzde 0,79; 4 milyon lira ile 5 milyon lira arasındaki krediler için yüzde 0,99 faiz oranı/kar payı ile finansman kullandırılması öngörülüyor.

Bu yıl 100 bin konut için finansman kullanılacağı ve bu konutlardan 50 bini için Hazine katkısı sağlanacağı tahmin ediliyor.

Hazine yardımı
İlk 3 yıl için Hazine katkısı projeksiyonuna göre, 2023 yılı için Hazine katkısının toplam maliyetinin 2,75 milyar lira olması bekleniyor.

100 bin konutun tamamı için Hazine katkısı alınması durumunda ise bu tutar en fazla 2 katına çıkabilecek.

Hazine, 50 bin konut için 2024 yılında 8 milyar 580 milyon lira, 2025 yılına 6 milyar 890 milyon lira; 2023, 2024 ve 2025 yıllarında toplam 18 milyar 220 milyon lira katkı sağlayacak. İnternerHaber

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