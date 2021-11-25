Kişi başına döviz tevdiat hesaplarının en düşük olduğu şehir Van!

Dolar dün 13.40 lira seviyesini aşarak Türk Lirası'na tarihinin en karanlık günün yaşattı. Vatandaş döviz yatırımıyla ilgili çok çarpıcı bir liste ortaya çıktı. En çok dövizi hangi şehirlerde yaşayanlar aldı?.. E çok gram altın satışı yapılan iller hangileri?.. Dolarda son durum ne?.. İşte ayrıntılar...

EKONOMİ 25.11.2021, 07:15
Kişi başına döviz tevdiat hesaplarının en düşük olduğu şehir Van!

Dolar, euro sterlin dün rekor üstüne rekor kırarken, TL bir günde yüzde 2 değer kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın döviz borcu olmadığını, bankalarda ve yastık altında dövizi olduğunu açıkladı. Dün döviz kurlarında ve altın fiyatlarında yaşanan sert yükselişlere karşı vatandaşların nasıl bir pozisyon aldığı, kurlardaki yükselişe nasıl yakalandığı belli oldu. İşte en fazla döviz ve gram altın yatırımı yapan ve en fazla döviz ve gram altın satışı yapan illerin sıralaması...

Dolarda 8 TL’li seviyelerin en son görüldüğü tarihler olan haziran- eylül ayları arasında Türkiye’de ciddi bir döviz hareketliliği yaşandı. Türkiye’nin 81 ilinde tasarruf mevduatı amacıyla bankalarda tutulan döviz hesaplarında bu dönemde 61 milyar TL’lik artış gerçekleşti.

İller bazında bakıldığında ise oransal olarak en yüksek Döviz Tevdiat Hesabı (DTH) artışı sırasıyla Aksaray, Kırşehir, Bingöl, Hatay, Osmaniye, Antalya, Rize, Yalova, Kahramanmaraş ve Kocaeli’de gerçekleşti.

Aynı dönemde en çok döviz bozduran şehirler olarak Elazığ, Hakkari, Batman, Çankırı, Kırıkkale, Ardahan, Giresun, Erzincan, Kars ve Diyarbakır oldu.

Yani dövizde 8 TL’den 13.35 TL’ye yükselişten hemen önce ülkenin ağırlıkla Orta Anadolu bölgeleri ile kıyılara yakın bölgelerinde dövize hücum gerçekleşirken, doğu ve güneydoğu bölgelerinde DTH çözülmeleri gerçekleşti.

Kişi başına düşen tasarruf amaçlı döviz hesapları
Kişi başına düşen tasarruf amaçlı döviz hesaplarında en yüksek şehirler ise sırasıyla İstanbul, Ankara, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Gaziantep, Antalya, Bursa, İzmir ve Denizli. Bu şehirlerde ortalama kişi başına düşen döviz tevdiat hesaplarının TL karşılığı 7 bin TL’yi geçiyor. Ortalama 8,5 TL’lik kur üzerinden hesaplandığında bu rakam kişi başına 824 dolara denk geliyor.

Kişi başına döviz tevdiat hesaplarının en düşük olduğu şehirler ise Ardahan, Muş, Bitlis, Ağrı, Gümüşhane, Van, Bayburt, Siirt, Kars gibi şehirler yer alıyor. Bu şehirlerde kişi başına düşen DTH’ların TL karşılığı 350 TL’nin altında. Bu da yine 8,5 TL’lik kur üzerinden hesaplandığında kişi başına 41 dolara denk düşüyor.

Gram altında yükselişi yakalayan üç şehir
Altının gram fiyatında düşüşün gerçekleştiği aynı dönemde altın mevduatlarında ise 81 ilin 78’inde çözülme yaşandığı görülüyor.
Buna karşılık altın mevduatlarını artırarak eylül ayından sonra altının gram fiyatındaki yüzde 35’lik yükselişten daha çok yararlanmayı başarabilen sadece üç şehir bulunuyor: Aksaray, Rize, Trabzon. 

Yine bu dönemde altın mevduatlarında yaşanan çözülmede öne çıkan şehirler doğu ve güneydoğu illeri. Şırnak, Tunceli, Hakkari, Ağrı, Van, Şanlıurfa başı çekiyor.

Dolar toparlanmaya çalışıyor
Salı günü sert değer kaybı yaşayan Türk lirasında toparlanma çabası sürüyor. Sabah saatlerinde 13 seviyesinin üzerini test eden kur sonrasında kademeli olarak gevşedi ve 12'nin altını gördü. Yeni işlem gününe 12,82 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru sonrasında yüzde 2'yi aşan yükselişle 13 seviyesinin üzerini görmüştü. Dolar/TL, Salı günü içerisinde yüzde 18,17 ile 10 Ağustos 2018’deki yüzde 24’e yakın artıştan bu yana en sert günlük yükselişini kaydetmiş ve 13,4539’a kadar çıkarak rekor kırmıştı.

İnternethaber

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