Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret yorumu: "Çok daha büyük zamlar gelecek!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretin hemen güncellenmesi gerektiğini belirtti. "Çok daha büyük zamlar gelecek. Aylardır söylüyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz." diyen CHP lideri, devletin yönetilemediğini savundu.
Kötü bir senaryo çizen CHP lideri, "Çok daha büyük zamlar gelecek. Aylardır söylüyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz. Bir avuç kişiye çalışıyorlar, vatandaş ise öbür tarafta et kuyruğunda bekliyor." diye konuştu.
ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM TARTIŞMALARI
Asgari ücrete ikinci zammın yapılması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Açlık sınırının altında asgari ücret mi olur? Hemen güncellenmesi lazım." dedi.
"MATEMATİĞİ İYİ DEĞİL GALİBA"
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Türk Lirası şu an en zayıf durumunda" sözleriyle ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, "Matematiği galiba iyi değil galiba. TL o seviyenin de altına inecek. Bunu görmüyor mu acaba. Bunlar gerçekten devleti yönetemiyor, savrulmuş vaziyetteler." dedi.
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