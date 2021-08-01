Karamollaoğlu Van’da iş insanlarıyla bir araya geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun katılımıyla iş insanlarıyla buluşma toplantısına Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Van TSO Başkanı Necdet Takva, TÜRSAB Van Şube Başkanı Doğu Anadolu Temsilcisi Cevdet Özgökçe, Van Hurdacılar ve VESKOB Kooperatif Başkanı Ömer Doğan, Bestan CEO’su İrem Bayram, Van'da bulunan dernek temsilcilerinden Müslim Erbay, Meral Ayhan, İş İnsanlarından Musa Güneş, Muzaffer Gür, Eski Van TSO ve VATBO Başkanı Feridun Irak ile çok sayıda davetli katıldı.

İlk söz alan Van TSO Başkanı, Necdet Takva, ana dilde eğitim ve esnaf sorunlarını dile getirdi.

Daha sonra söz alan TÜRSAB Van Şube Başkanı Cevdet Özgökçe, Van'da uçak sayısının yeterli olmadığını belirterek “2019 yılında ilimize günde 19 ile 20 uçak iniş yaparken, bugün bu sayı maalesef 8’i geçmiyor. Her türlü çağrılarımız sonuçsuz kaldı. Ayrıca 1,5 yıldır bu şehrin kalbi olan Kapıköy Sınır Kapısı kapalıdır. Van’a her gün binlerce Afgan mülteci giriş yapıyor. Van adeta sahipsiz bir şehir” dedi.

Bestvan CEO’su İrem Bayram ise, “Ulaşım sektöründe hizmet veriyoruz. Bestvan firması olarak yaklaşık 300 filoluk araçlarımız mevcut. Başta Irak ve İran'a yolcu taşırken, diplomatik sıkıntılar çekiyoruz. Bu Dışişleri Bakanlığının zaafıdır” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Feridun Irak ise “İlimizde liyakat sahibi olmayan idareciler var. İşin ehli olmayan kişiler yüzünden bir iş kısa zamanda olacaksa, bu aylarca sürüyor. Van İran arasında yürütülen Demiryolları yük taşımacılığı Tatvan Van arası Feribot seferleri ile yapılıyor. Yıllar önce Van'a gelen Ulaştırma Bakanlarına bu konuyu aktardım. Bu uygulama yanlıştır dedik. İnşallah sizler iktidara gelirseniz, sizlerden isteğimiz demokrasiyi ve adalet sistemini uygulayın” ifadelerini kullandı.

Sorulan sorulara cevap veren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise, “Biz Türkiye’de yeniden başkanlık sisteminin değil, parlamenter sistemin gelmesini istiyoruz” dedi.

Program sonunda söz alan Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan ise, davetlerini kırmayıp programa katılan bütün konuklara teşekkür etti.

Van Bölge Gazetesi