Kapıköy Sınır Kapısı 2022’de 24 saat çalışsın!

Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, “Bu anlamda Kapıköy’ün 7/24 saat açık olması bizim için çok önemli.

EKONOMİ 30.12.2021, 09:29 30.12.2021, 09:33
Kapıköy Sınır Kapısı 2022’de 24 saat çalışsın!

7/24 saat açık olduğu zaman İranlı turistler gece de yolculuk yapabilecek. Turistlerde bir endişe olmayacak” diyerek sınır kapısının 24 saat hizmet vermesi gerektiğinin altını çizdi.  

Van'ın Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020’de araç yaya ve geçişlerine kapatıldı. İran tarafından geçişlerle ilgili kısıtlamaların tamamen kaldırılmasıyla beraber, sınır kapısı 9 Ekim tarihinde yeniden geçişlere açıldı.

Gümrük Kapısı’nın açılmasıyla İranlı turistler Van’a akın etmeye başladı. Uzun aradan sonra kente gelen İranlılar, bir yandan gezip eğlenirken bir taraftan da alışveriş yaparak, esnafın yüzünü güldürüyor. Sınır kapısından geçenlerin sayısı her geçen gün artarken, sınır kapısının kısıtlı çalışma saatleri nedeniyle hizmet vermesinden dolayı yaşanan mağduriyetler de sürüyor. Konuyla ilgili görüştüğümüz Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Van’ı anlatarak sözlerine başladı.

Çeliktaş, Van’ın önemli kaynaklara sahip olduğunu belirterek, “Van, hem tarihi hem de kadim bir şehirdir. Yaklaşık olarak 3 bin yıllık bir tarihten bahsediyoruz. MÖ 900’lu yıllarda Urartular burada 270 yıla yakın başkentlik yapmış. Van bu anlamda turizm için de gölü, kaleleri ve birçok alandaki güzellikleriyle önemli kaynaklara sahiptir” dedi.  

‘Van için olmazsa olmazdır’ 

İranlı turistlerin Van için olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Çeliktaş, “Van'ın Kapıköy Sınır Kapısı’ndan, Hakkari Esendere Sınır Kapısı’ndan ve Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı’ndan yaklaşık olarak 1 milyon turist Türkiye’ye geliyor. İranlı turistin buranın gelirinin tabana yayılmasında çok önemli bir yeri var. Bir turist yurda girişinde ilk önce nakliye sektöründen faydalanır. Daha sonra konaklama sektörü faydalanır. Gerisinde de kafe, restoran, giyim, tekstil, yeme ve içme sektörleri, eğlence yerleri bundan nemalanır. İranlı turistler, Van için olmazsa olmazdır” diye konuştu.  

‘Kötü bir görüntü meydana getiriyor’ 

Çeliktaş, sınır kapısının kısa sürede hizmet vermesinin yoğunluk oluşmasına neden olduğunu dile getirerek, “Kapıköy Sınır Kapısı genelde 8 saat açık kalıyor. Bu kadar kısa sürede açık kalmasından dolayı yoğunluk oluyor. Tabii bu 8 saate endekslendiği zaman yoğun bir şekilde insanlar oraya akın ettiğinden kalabalık oluyor. Rahatsızlık oluşturuyor. Kötü bir görüntü meydana getiriyor. İnsanlar orada bekliyor, beklediği zaman da sıkılıyor ve artık gelmek istemiyor” dedi.  

‘24 saat açık olması lazım’ 

Gümrük kapısının 24 saat açık olması gerektiğini vurgulayan Çeliktaş, “Bu anlamda Kapıköy’ün 7/24 saat açık olması bizim için çok önemli. 7/24 saat açık olduğu zaman İranlı turistler gece de yolculuk yapabilecek. Turistlerde bir endişe olmayacak. Sınır Kapısı sabah saatlerinde genelde yoğun oluyor. 7/24 saat açık olduğu zaman kapı artık faal olmuş olacak. Her iki taraftan da tesisler oluşacak. Bir de tır transitine açılırsa inanılmaz tesisiler yapılacak. Özalp, Saray ve Van’ın ekonomisine büyük bir katma değer sağlayacak. Binlerce istihdam alanı oluşacak. Bu anlamda çok büyük bir etkisi olacak. Bizim ilk gündemimiz kapının 7/24 saat açık olması, tır transitine açılması” ifadelerini kullandı.

Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel

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