Kamuda çalışan işçilerin ikramiye alacağı tarih belli oldu

Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemeleri 27 Ocak ve 17 Nisan'da yapılacak.

EKONOMİ 06.01.2023, 10:09
Kamuda çalışan işçilerin ikramiye alacağı tarih belli oldu

Yeni yıla girilmesiyle birlikte ek ödeme konusu da gündemdeydi..

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 6649 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediyenin süreleri belirlendi.

İlk ödeme 27 Ocak'ta
Karara göre, 2023'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 27 Ocak'ta, diğer yarısı ise 17 Nisan'da ödenecek.

Bu işçilerden, maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ek ödemenin tamamı 22 Aralık'ta verilecek.

52 günlük ikramiye veriliyor
İlave tediye, kamu kurumlarında taşerondan kadroya alınan işçilere de ödeniyor. Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor.

İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.

En düşük ikramiyenin 11 bin 857 lira olması bekleniyor
İki taksit halinde yapılan ödeme,  asgari ücrete yapılan zamma göre hesaplandığında yüzde 54,5 artışla 11 bin 857 lira civarı olması bekleniyor..

İlave tediye nedir
Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

Ensonhaber

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