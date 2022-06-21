İstanbul'da ekmeği 5 liraya çıkartan fırınlar denetlendi

Fırıncılar maliyetlere gelen zam dolayısı ile ekmek fiyatlarını 4,5 liradan 5 liraya çıkarmak istedi ve kararlarını bugün uygulamaya geçirdi.

Ancak yapılmak istenen zam, bağlı oda ve birliklerin onayından geçmemiş ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun (TESK) fiyat tarifesinde yer almamıştı.

Ekmek zammı resmi olarak yapılmadı

Bir ekmek zammının vatandaşa yansıtılması, öncelikli olarak resmi kurumların onayı ve üzerinde gram ve fiyatların bulunduğu tarifelerin görünen bir yere asılması ile gerçekleşiyor.

Ticaret Bakanlığı denetim başlattı

İstanbul’da bazı fırın dükkanlarında resmi duyuru yapılmadan ekmeğin 5 liraya çıkarılmasının ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından, Kadıköy’deki fırınlara denetim yapıldı.

Tarifede tahribat

Bir fırıncının, TESK'in tarifesinde yazan rakamları kapatarak yerine yeni rakamları yazdığı görüldü.

Zam yapan fırıncılar uyarıldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 220 gram ekmeği 5 iradan satışa sunan fırıncılara uyarılar yapılarak, tutanak tutuldu.

Şu an için ceza kesilmedi

Ekipler, fiyat etiketlerini kontrol ederken, ekmeğin gramajını tarttı. Ekmeğe usulsüz olarak zam yapan işletmelere şu an için ceza yazılmazken, konu hakkında tutanak tutularak uyarılarda bulunuldu.

Fırıncı tepki gösterdi

220 gram ekmeği 5 liradan sattığı gerekçesiyle hakkında tutanak tutulan fırın işletmecisi, un fiyatlarının arttığını belirterek, yapılan denetime tepki gösterdi.iha