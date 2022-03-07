İslam Memiş altın ve petrolde gözden kaçan detayı açıkladı: Müdahaleye hazırlanıyorlar

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişimi sonrası altın ve petrolde rekor seviyeler geldi. Enflasyonlar üzerinde ciddi baskı oluşturan fiyatlamaların ülke ekonomileri için büyük riskler oluşturduğuna dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu yüksek altın ve petrol fiyatlarına karşı ülkelerden müdahale gelebilir uyarısında bulundu.

EKONOMİ 07.03.2022, 13:04
İslam Memiş altın ve petrolde gözden kaçan detayı açıkladı: Müdahaleye hazırlanıyorlar

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı sonrası emtia fiyatları rekor seviyeleri test etti. Savaşın 12. gününde müzakere masasından henüz net bir sonuç çıkmamasıyla petrol ve altında yeni seviyeler geldi. Brent Petrol 137 dolar seviyelerini görürken altının onsu 2000 dolara kadar çıktı.

Koronavirüs salgını sonrası kırılan tedarik zincirleri ve arz talep dengesinin yanı sıra artan enerji fiyatlarıyla beraber tüm dünyada rekor seviyeye yükselen enflasyonlar şimdi Rusya Ukrayna savaşıyla büyük bir riskle karşı karşıya.

Haber7'ye yaptığı açıklamada ülkelerin içinde bulunduğu bu maliyet riskine işaret eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve petrol fiyatlarındaki yükselişe karşı ülkelerin müdahale edebileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

İşte İslam Memiş'in o açıklamaları;

ALTIN VE PETROLE MÜDAHALE GELEBİLİR

Piyasalarda yoğun bir haftaya girdik. Bu hafta yurtiçi piyasalarda merkez bankasına odaklı bir gelişmeyi takip edeceğiz. Özellikle dolar kurunda yaşanan bu yükselişler ile birlikte MB devreye girecek mi? Bunu yakından takip edeceğiz. Yurt dışında Amerika’da açıklanan enflasyon verisi önemli olacak. Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı oldukça önemli olacak. Küresel bazda yine Rusya-Ukrayna savaşını takip etmeye devam edeceğiz. Genel anlamıyla yoğun, belirsiz bir haftaya başladığımızı gözlemliyoruz. Petrol fiyatlarında altın, gümüş gibi emtialarda yükselişler halen devam ediyor. Bu yükselişlerin ülke ekonomileri için risk taşıdığını ifade etmek isterim. Petrol fiyatlarında yaşanan bu aşırı agresif yükseliş ile birlikte mutlaka bir müdahale gelme söz konusu. Özellikle petrol fiyatlarındaki agresif yükselişler bütün dünya ekonomileri için risk taşıdığını gözlemliyoruz.

ALTININ ONSU 2150 DOLARI GÖREBİLİR

Altının ONS fiyatı iki yıl aradan sonra 2000 dolar seviyesini test etti. Gümüşün ONS fiyatı 26 dolar seviyesini test etti. Yaklaşık iki yıl önceki fiyatlamaların içinde manipülasyon, spekülasyon, jeopolitik riskler gibi birçok etken olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle bu yaşanan agresif yükselişlerin sağlıksız olduğunu şahsen düşünüyorum. Her ne kadar 2022 yılında 2150 dolar ONS altında, 1450 Lira gram altında, 40 dolar gümüşün ONS fiyatında, 20 Lira gümüşün gram fiyatında öngörümüz olmuş olsa da bu fiyatlamalar zamansız ve sağlıksız olduğu için yatırımcısının dikkat etmesi gerekiyor.

EMTİALARDAKİ AGRASİF YÜKSELİŞLER GEÇİCİ

Elinde altın, gümüş gibi maden veya dolar gibi yatırım aracı bulunduran yatırımcıların da paritelerdeki sert düşüşleri kaçırmaması gerektiğini düşünüyorum. Euro-Dolar paritesi 1.09 seviyesinin altına sarktı.

Sterlin-Dolar paritesi 1.33 dolar seviyesinin altına sarktı. İşte bu dip seviyelerini gören enstrümanlar aslında zirve yapan enstrümanlar ile parite üzerinden takas yapmanın daha sağlıklı olduğunu göstermekte. Şuandaki fiyatlamalara baktığımız zaman emtia fiyatlarındaki bu agresif yükselişlerin aslında geçici bir yükseliş olduğunu söyleyebilirim.

Bu sert yükselişlerin devamında sert düşüşler de görebiliriz. Tam tersi değer kaybeden Euro-Dolar paritesi İngiliz Sterlin paritesinde de tekrar yukarı yönlü hareketler de görebiliriz. Kripto paralarda da sert düşüşler görüyoruz. Çünkü altın fiyatları her yükselişinde kripto paralar değer kaybeder. Bu süreç itibarıyla kripto paralarda yaşanan değer kayıpları da kalıcı olmayacağını gösteriyor. 

haber7

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