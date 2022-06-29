İşçilikten patronluğa uzanan başarı öyküsü

İstanbul ve İzmir gibi illerde ısı yalıtımı üzerine 12 işçi olarak çalışan Rasim Han (37) ve Cemal Bakar (32) isimli arkadaşlar, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kurdukları fabrikayla patron oldular.

EKONOMİ 29.06.2022, 13:53
İşçilikten patronluğa uzanan başarı öyküsü

12 yıl boyunca İstanbul ve İzmir gibi illerde çalışan Rasim Han ve Cemal Bakar, daha sonra memleketleri olan Yüksekova’ya dönerek ‘Sytrone Isı Yalıtım Sistemleri’ adı altında fabrika kurdular. Yüksekova merkezdeki evlerin görsel olarak çok zayıf durduklarını belirten 2 arkadaş, son teknoloji makinelerle her şekilde motif ve değişik kalıplar üretmeye başladı.

Açıklamalarda bulunan Rasim Han, 12 yıl boyunca batı illerinde çalıştıklarını belirterek, “Artık bu işi Yüksekova’ya getirmek için uğraştık. Yüksekova merkezde fabrikamızı kurarak son teknoloji makinelerle ilçedeki evlere her şekilde iç ve dış görsel ürettik. Biz bu işten çıraklıkla geldik şu an patronunuz. Ama asla hiçbir çalışanımıza işçi gözü ile bakmadık.

Çünkü hepimiz aynıyız, aynı gemideyiz. Amacımız çok sayıda gence iş imkanı sağlamaktır. Şu an 12 kişi bizde çalışıyor. Hedefimiz Yüksekova’daki tüm evlerin ve yapıların görsel bakımını düzene sokmaktır. Şu an bölgeye en iyi, en güzel projeler sunuyoruz. En güzel tarafı vatandaşlarımız bize geldiklerinde onlar görsellerini hayal ederler, bizde hayallerini gerçekleştiriyoruz. Fabrikamız tüm Yüksekova halkına hayırlı olsun” dedi.

“İşçilikten patronluğa geldik”
Cemal Bakar ise 12 yıldır bu mesleği yaptıklarını söyleyerek, “Ortağım Rasim Han’la 4 yıl boyunca memleketimiz Yüksekova’da nasıl bir iş yeri kurarız diye araştırmalar yaptık. En sonunda evlerimizin görsel olarak çok kötü olduğunu gördük ve bu görselleri değiştirmek için memlekete gelmek için adım attık. Bizde fabrikamızı kurduk.

Kendimiz olmak üzere tuttuğumuz elemanlarla son teknoloji makinelerle evlere görsel değişik kalıplar üreterek hizmet vermeye başladık. Şu an vatandaşımız bize geldiğinde onlar sadece hayal eder biz o haylindeki görseli bilgisayara dökerek daha sonra makineler sayesinde kalıplar şeklinde çıkartıyoruz. Allah nasip ederse güzel bir şehrin görsel şölenini sunacağız. Biz işçilikten geldik şu an işimizin patronuyuz ama asla elemanlarımıza patron gözüyle bakmadık, hepimiz aynı fabrika altında çalışıyoruz. Bundan sonrada da aynı şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.İHA

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