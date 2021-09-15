iPhone 13 ne kadar? Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak? iPhone 13 özellikleri neler?

Dünya genelinde milyonlarca Apple hayranı iPhone 13 serisinin çıkmasını dört gözle bekliyordu. Beklenen o günden geldi. Apple'ın iPhone Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Kaiann Drance yeni iPhone'u tanıttı. Gecenin beklenen cihazına ilişkin bilgiler verildi. Hem iPhone hem iPhone Mini'de A15 Bionic çip set kullanlıyor. Yeni iPhone serisi, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adı adı altında modeller ile piyasaya ne zaman çıkacak, iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 13 özellikleri neler? İşte Apple iPhone 13 haberleri.

Apple'ın merakla beklenen, iPhone 13 ailesini tüm dünyaya göstereceği lansman gerçekleşti. Şirketin Kaliforniya'daki merkez binasında pandemi nedeniyle bir kez daha seyircisiz olarak düzenlenen etkinlik kapsamında merakla beklenen iPhone 13 ailesi tanıtıldı.

iPhone 13 hangi modelleri var?

Apple, iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört yeni iPhone modeli ile karşımıza çıktı.

iPhone 13 özellikleri neler?

5 renk seçeneği ile gelen iPhone 13, IP68 sertifikasına sahip. iPhone 13'ün tepesindeki çentik ise yüzde 20 oranında küçülmüş durumda. iPhone 13, 6.1 inçlik ekran ile iPhone 13 Mini ise 5.4 inçlik bir ekran ile karşımıza çıkıyor. A15 Bionic'e ev sahipliği yapan cihazların Dolby Vision, HDR10 ve HLG desteğine sahip olduğu duyuruldu. iPhone 13'ün giriş modeli 128 GB depolama alanına sahip. Cihazda 5G bağlantısı ve WiFi 6 teknolojisi de yer alıyor.

6.1 inç ekrana sahip olan iPhone 13'ün arka tarafında iki kamera yer alıyor: 12 Megapiksel f/1.6 geniş açı ve 12 Megapiksel f/2.4 ultra geniş açı lens. Ön tarafta 13 MP f/2.2 diyaframa sahip Smart HDR 3 destekli kamera bulunuyor. Apple'dan yapılan açıklamaya göre, bu kamera 4K / 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Apple ayrıca yeni iPhone’larda film çekimlerinde kullanılan bir yöntem olan Smart HDR 3 teknolojisine de yer verdi.

iPhone 13 pil ömrü ne kadar?

iPhone 13 Mini, iPhone 12 Mini’den 1,5 saat daha fazla pil ömrüne sahip. iPhone 13 ise bir önceki model olan iPhone 12’ye kıyaslandığında 2,5 saate kadar daha fazla pil ömrü sunuyor.

iPhone 13 Pro özellikleri

iPhone 13 Pro 4 renk seçeneği ile geliyor. Bu cihazda da yüzde 20 küçültülmüş çentik ve IP 68 sertifikası bulunuyor. 6.1 inç ekran ile gelen iPhone 13 Pro, 8 GB RAM ile karşımıza çıkıyor. Cihazda 25W hızlı şarj ve 15W MagSafe teknolojileri de bulunuyor. Model beklentinin aksine USB-C girişine sahip değil. A15 Bionic ile gelen iPhone 13 Pro Lightning girişine sahip. Ayrıca Pro ve Pro Max modellerde 120 Hz olarak belirlenen ekran yenileme hızı mevcut.

iPhone 13 Pro A15 çipe sahip. 5 çekirdekli bir GPU'ya ev sahipliği yapan cihazı Apple 'Bugüne kadarki en büyük kamera başarımız' sözleri ile duyurdu. 6.7 inç ekran ile gelen iPhone Pro Max de 8 GB RAM ile geliyor. Cihazın arka tarafında 3 tane 12 MP'lik kamera yer alıyor. Cihazda gelişmiş video kameralarda olduğu gibi alan derinliği özelliği bulunacak.

120Hz ekran tazeleme hızına ev sahipliği yapan iPhone Pro Max, 1000 nits ekran parlaklığı ve HDR gibi özellikleri ile de dikkat çekiyor. iPhone 13 Pro Max ayrıca Koruma amaçlı kullanılan Ceramic Shield özelliğine de ev sahipliği yapıyor.

iPhone 13 Pro batarya ömrü ne kadar?

iPhone 13 Pro'nun bir önceki modele göre 1.5 saat daha uzun batarya ömrü sunduğu bu rakamın iPhone 13 Pro Mac de 2.5 saat olduğu belirtildi. Cihazlara 1 TB depolama alanı seçeneği de eklendi.

iPhone 13 Türkiye fiyatları ne kadar?

iPhone 13 Mini 10 bin 999 TL'den, iPhone 13 11 bin 999TL'den, iPhone 13 Pro 15 bin 999 TL'den iPhone 13 Pro Max 17 bin 999 TL'den başlayan fiyatlar ile ülkemizde satışa sunulacak.

iPhone 13 Türkiye’de satışa çıktı mı?

iPhone 13 ailesi Türkiye'de 24 Eylül'de ön siparişe açılacak. 4 yeni iPhone modeli ülkemizde 1 Ekim'de satışa sunulacak.