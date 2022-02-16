İpekyolu Belediyesinden KDV denetimi
Van’ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den 1'e indirilmesinin ardından marketlerdeki fiyat denetimlerini sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren temel gıda maddelerindeki KDV oranının yüzde 8’den 1’e düşürülmesine ilişkin karar doğrultusunda denetimler devam ediyor.
Zincir ve yerel marketler başta olmak üzere diğer tüm satış noktalarında yapılan denetimlerde, ürünlerin kasada kesilen fişlerinin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği, raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığı, raflarda bulunan ürünlerde fiyat etiketi bulunup bulunmadığı ve son kullanma tarihi gibi konularda denetimler gerçekleştirildi.
Yapılan denetimlerde bazı marketlerde tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili cezai işlem uygulanmak üzere gerekli tutanaklar tanzim edilerek yasal işlem yapıldı.İHA
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