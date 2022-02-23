banner56

İkinci el otomobil alacaklar bu uyarıya dikkat! 4 araçtan 1’i ağır hasarlı

Sıfır araçlardaki tedarik sorunu nedeniyle fiyatları tavan yapan ikinci el araçlar, otomotiv sektörünün dengesini sarstı. Kurdaki gerilemeyle fiyatlar düşse de arz-talep dengesizliği, ağır hasarlı araçların kazasızmış gibi gösterilerek satışa sunulmasının önünü açtı. Ekspertiz bayilerine gelen 4 araçtan biri ağır hasarlı olarak kayıtlara geçiyor.

EKONOMİ 23.02.2022, 19:59
İkinci el otomobil alacaklar bu uyarıya dikkat! 4 araçtan 1’i ağır hasarlı

Pandemide çip krizinin gölgesinde kalan otomotiv sektörü, geçtiğimiz yıl kritik bir virajdan geçti. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin verilerine göre, 2021’de yüzde 4,6 gerilemeyle 737 bin 350 adet satışın gerçekleştiği sektörde ikinci el fiyatlarındaki artışlar piyasanın dengesini bozdu.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu’nun (MASFED) verilerine göre, ikinci el otomotiv pazarı 2021’i 6 milyon 15 bin araç seviyesinde ve yüzde 7’lik daralmayla kapatsa da inişli çıkışlı bir seyir izledi. BDDK tarafından taşıt kredi kullanım koşullarında bu hafta yapılan düzenlemelerin, yıla durgun başlayan ikinci el pazarına yeniden hareketlik getirmesi bekleniyor.

2. el araç piyasasında 4 araçtan 1’i ağır hasarlı

Pandemide çip krizi ve döviz fiyatlarındaki yükselişin ikinci el otomotiv piyasasında arz-talep dengesini sarstığını ve ağır hasarlı araçların piyasadaki ağırlığının sürdüğünü belirten Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Kurucusu ve Genel Müdürü Emre Öztürk, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“İkinci elde geçtiğimiz yılın kasım ayında yüzde 50’ye varan fiyat yükselişleri yaşanmasına rağmen, satışlar yüzde 78,4’lük artışla 814 bin gibi rekor bir seviyede gerçekleşti. Satışlar aralıkta ÖTV indirimi ve kredi faiz oranlarındaki düşüş beklentisiyle yüzde 24,8 azalırken, fiyatlarda da yüzde 15’e varan gerileme yaşandı. Talepteki gerileme 2022’de sürse de piyasadaki ağır hasarlı araçların ağırlığı, TSE belgeli ekspertiz hizmetini daha da kritik hale getirdi” dedi.

“KÖKLÜ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR Mİ?”
Emre Öztürk, BDDK tarafından taşıt kredisi kullanım koşullarında yapılan yeni güncellemelere ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Uzun süredir beklenen güncelleme, piyasadaki belirsizlik ortamını ortadan kaldırarak ikinci el otomotiv pazarında satışları artıracaktır. Taşıt kredi faizlerinin düşeceğine dair düzenlemeleri uzun süredir bekliyorduk. Güncel faiz oranları piyasa tarafından makul karşılansa da bekleyiş döneminin uzun olması köklü bir değişiklik yapılabilir mi sorusunu da akıllara getiriyor."

İkinci elde yükselen fiyatların piyasaya yüklü araç girişini beraberinde getirdiğini söyleyen Öztürk, “Hurda araç statüsündeki araçlar bile bir dönem neredeyse yok sattı. Büyük bir kaza sonucu ağır hasarlı statüsüne geçen 1 yıllık yeni model araçlar da kazasızmış gibi gösterilerek satışa sunuluyor. Bu araçlar farklı parçalar kullanılarak yenileniyor, tekrar muayeneden geçirilerek kazasızmış gibi pazarlanıyor. İçerisinde olduğumuz dönemde bayilerimize gelen 4 araçtan biri ağır hasarlı olarak kayıtlı çıkıyor. Hurda ve ağır hasarlı araçların ağırlığındaki artış, sertifikalı ekspertiz ihtiyacını artırıyor” ifadelerinde bulundu.

SONRADAN EKLENEN PARÇALAR KAZALI OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ
Özellikle kazasızmış gibi gösterilen ağır hasarlı araçların tespiti noktasında köklü tecrübe ve yüksek teknoloji gücüne sahip ekspertiz şirketlerinin büyük önemi bulunduğunu söyleyen Emre Öztürk, “Sigorta şirketleri konuya kâr odaklı yaklaşarak araçların ağır hasarlı olduğunu görmezden gelebiliyor. Ancak hava yastığı patlamaları ve sonradan eklenen parçalar araçların ağır hasarlı olduğunun bir göstergesi. Satış sırasında bu gibi durumların tespit edilmemesi araç kullanıcılarını maddi ve manevi olarak tehlikeye atıyor” diye konuştu.

Mynet

Yorumlar (0)
2
az bulutlu
Namaz Vakti 23 Şubat 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 26 58
2. 1461 Trabzon FK 26 55
3. Bodrumspor 26 50
4. Sivas Belediyespor 26 48
5. Silahtaroğlu Vanspor FK 26 48
6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 26 46
7. Somaspor 26 45
8. Afjet Afyonspor 26 44
9. Çorum FK 26 43
10. İnegölspor 26 37
11. Ankaraspor 26 36
12. Etimesgut Belediyespor 26 33
13. Serik Belediyespor 26 30
14. Diyarbekirspor 26 28
15. Adıyaman FK 26 28
16. Sarıyer 26 27
17. Turgutluspor 26 25
18. Ergene Velimeşespor 26 18
19. Kahramanmaraşspor 26 13
20. Niğde Anadolu FK 26 11
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 26 36
11. Karagümrük 26 36
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17