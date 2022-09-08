İkinci el otoda son hafta 'fırsatçıları' iş başında

İkinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için düzenleme yapılmıştı. 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlaması için son haftaya girildi. Buna göre 16 Ağustos'tan önce trafiğe tescili yapılan otomobil arazi taşıtlarının satışı 15 Eylül'den sonra 1 Temmuz 2023'e kadar yapılamayacak. Satılamayan her aracın aylık ortalama giderinin kiralar ve saklama koşullarının yanı sıra sermayeyi çevirememe riskinin en uygun fiyatlı otomobillerde bile 10 bin lirayı bulduğunu ifade eden otomotiv yetkilileri, günümüz koşullarında aracın 6 aylık maliyetinin 60 bin lirayı geçeceğini söyledi. Yüksek fiyatlı araçlarda ise maliyet aynı oranda katlanıyor.

Bu sebeple elindeki aracı şahsi alıcıya satmaya çalışan veya devretmek isteyen fırsatçıların yasal düzenlemeye takılmamak ve kapsama girmemek için harekete geçtiği öğrenildi.

EŞİN DOSTUN ÜZERİNE ARAÇ SATIŞI

Sıfır araç satışına getirilen düzenlemeyle birlikte galeriler, 6 ay dolmadan satamayacak. Ancak kişiler üzerinden satış mümkün olunca galericiler araçları eşin dostun üzerine verip düzenlemeyi deliyor.

ARAÇLARIN KİLOMETRESİYLE OYNUYORLAR

Galericilerin 6 ay ve 6 bin kilometre şartını aşmak için izledikleri diğer yöntem ise şaşırttı. Galericiler, aracın ya kilometresiyle oynuyor ya da araçları kiralıyor.

'BAŞKA ŞİRKET KURUYORLAR'

Kararı değerlendiren otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, 'Sizin şirketiniz ikinci el otomobil ticareti yapmıyorsa, bir inşaat şirketiyse bunu yapabilirsiniz. Dolayısıyla bazı galerilerin ikinci bir şirket kurup o şirketler üzerinden bu ticareti yapacağını duyuyorum' dedi.

'KİŞİ ÜZERİNDEN ALIM YAPIYORLAR'

Öte yandan 'bu ticareti yapanların hiçbiri şirket üzerinden yapmıyor' diyerek, galerilerin büyük bir kısmının kişi üzerinden alım yaptığını söyledi.

6 AY VE 6 BİN KM UYGULAMASI NE?

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 16 Ağustos 2022 tarihinde Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek ve bu şart sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar pazarlama ve satış yapılamayacak.

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