İkinci el araçlarda fiyat artışı hızla devam ediyor

İkinci el otomobil piyasasındaki fiyat artışı devam ediyor. Yaklaşık bir aydır yaşanan artış yüzde 35’lere ulaştı

EKONOMİ 20.01.2023, 10:06 20.01.2023, 10:32
İkinci el araçlarda fiyat artışı hızla devam ediyor

2023 yılının ilk günlerinde, ikinci el otomobil piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Oto galericiler, 2 aydır süren durgunluğun, 2022 yılının sonuna yaklaşırken yerini yoğun bir talebe bıraktığını söylemişti.

Vatandaşların ikinci el otomobile zam gelecek kaygısı, ikinci el otomobile talep oluşturmuştı.

İkinci elde fiyatlar yükseliyor
İkinci el otomobil piyasasındaki talep artışı fiyatı tetikliyor. Oto galericiler, son bir aydır ikinci el otomobillerde yaklaşık yüzde 35 fiyat artışın olduğunu belirtti.

Toplu araç satın aldıkları yerlerden araç tedarik problemi yaşadıklarını belirten esnaf, piyasanın kitlenmiş durumda olduğunu söyledi.

İkinci el araçlara talebin artması bekleniyor
İkinci el otomobil piyasasında yükselişin devam ettiğini belirten galerici Gökhan Ardeşen, şu ifadeleri kullandı:

Bu yükseliş yılbaşından 15 gün önce başladı. Suni bir yükseliş sanıyorduk biz bu yükselişi fakat bu yükseliş gün geçtikçe devam ediyor. Araba almak çok zorlaştı. Bununla beraber talep de devam ediyor. Toplu araç aldığımız yerlerden araç tedariki yapamıyoruz. Matrah düzenlemesi ile birlikte fiyatların düşeceği düşünüldü fakat sıfır araç olmadığı için bu ikinci ele olumsuz dönüş sağladı. Bu da araç fiyatlarının yükselmesine neden oldu.''

Artış yüzde 35'lere ulaştı
Yıl başından önce başlayan fiyat artışının bu zamana kadar yüzde 35’e ulaştığını aktaran Ardeşen, sözlerini şöyle tamamladı:

Bizlerde öngörü kalmadı. Bu araç bu para etmez diyoruz. Araç satılıyor ya da biz o fiyata alınmaz denilen aracı alıyoruz. Alıyoruz satıyoruz ne yapıyoruz bilmiyoruz. Piyasa kitlenmiş bir durumda.

Ensonhaber

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