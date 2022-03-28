Hobi olarak başladı şimdi siparişlere yetişemiyor
Hakkari'nin Derecik ilçesinde yaşayan ahşap ustası Rauf Şirin, hobi olarak başladığı ahşaptan hediyelik ürünler için şimdi siparişlere yetişemiyor.
Derecik ilçesine bağlı Üçyan köyünde oturan ahşap ustası Şirin, kendi imkânlarıyla kurduğu atölyede ahşaptan yaptığı ürünlerle büyük ilgi görüyor. Evinin bir bölümünü atölye olarak kullanan Şirin, hobi olarak başladığı ahşaptan masa, sehpa, kalemlik ve hediyelik eşyaları satarak geçimini sağlıyor. 30 yaşındaki Rauf Şirin, Rauf Şirin, “Derecik ilçesine bağlı Üçyan köyünde oturuyorum.
Ben bu işe merakla başladım. Şimdilerde ise arılar için güzel kovanlar, kalemlik gibi birçok ürün yapıyorum. Televizyon masasına güzel desenler yapıyorum. Yaptığım malzemelerin yüzde 90'ını ceviz ağacından yapıyorum. En çok İstanbul’dan siparişler geliyor. Tabi ki Irak'a da gönderiyorum. Bu işte kendimi daha çok geliştirmek istiyorum” dedi.
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